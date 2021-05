Piétonnisation de la Grand'Rue à Poitiers : un soulagement pour les commerçants

La Grand'rue de Poitiers est partiellement piétonne maintenant, de la place Charles de Gaulle au croisement des rues Arsène Orillard et Riffault. C'est le cas tous les jours de 11 h à 21 h. La circulation reste autorisée pour les riverains et les ayants-droits. Cette piétonnisation a commencé le 19 mai et dure "jusqu'à nouvel ordre". Une décision de la mairie qui a pour mission de faciliter la reprise de l'activité économique.

C'est une bonne nouvelle pour Magalie Six de la boutique de vêtement "Jolies Formes". "Je trouve ça très bien", assure-t-elle. Ça laisse aux passants plus de temps pour regarder les vitrines. "A l'époque, quand les voitures passaient assez rapidement, c'est vrai qu'ils avaient un peu la peur de rester dans la rue", explique la commerçante.

Pour le bar "Le Zinc", cette piétonnisation est tout simplement synonyme d'ouverture. En temps normal, ils peuvent mettre trois tables sur leur tout petit espace de terrasse. Maintenant, il y en a huit. "C'est un très beau geste que nous a fait la mairie", se réjouit le barman Philippe Meriau.