Pignada : une marque inspirée des pins des Landes

Rémi Laurend, 34 ans, connait bien le commerce : il a toujours travaillé dans ce secteur. Avant de monter la marque Pignada à Seignosse, il a été cadre pendant 6 ans pour une grande enseigne spécialisée dans le sport, à St Paul Lès Dax. Cette expérience lui a permis de toucher à différents domaines. Au bout d’un certain temps, il s’est dit qu’il pourrait monter son propre projet et devenir son propre patron. Il a pris cette décision pendant le premier confinement. Pignada est créé en janvier 2021, et les premiers articles sont commercialisés en mai.

Interview de Rémi Laurend dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Élégance et raffinement

Dès le départ, Rémi Laurend veut se démarquer de ce qui se fait habituellement, dans le domaine du textile, à savoir l’inspiration du surf. Il trouvait que la forêt landaise n’était pas assez valorisée. Il baptise son entreprise Pignada, en référence à la langue gasconne – Pignada, c’est la pinède. Pour ses créations, Rémi veut un style graphique épuré et espère séduire les clients avec ce côté élégant et raffiné. Autre atout : la marque est écoresponsable. Par exemple, pour le textile c’est du coton bio certifié sans produit chimique qui est utilisé. Pour les bougies, elles sont 100% en matière végétale, garanties sans émanation toxique.

Aujourd’hui, Pignada, c’est une boutique à Seignosse, un site internet et des revendeurs. A terme, Rémi Laurend souhaite se développer avec une 2ème boutique dans une station balnéaire, et veut devenir une marque incontournable des Landes.

