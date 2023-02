Pimkie : le rachat de l'enseigne étudié au tribunal de commerce le 8 février

Le rachat de l'enseigne de prêt-à-porter nordiste Pimkie, basée à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, va être étudié le mercredi 8 février, au tribunal de commerce de Lille, lors d'une audience de conciliation. L'acquéreur est un consortium composé de trois acheteurs (Lee Cooper France, Kindy, et Ibisler Tekstil), qui était entré en négociations exclusives avec l'actuel propriétaire, l'Association familiale Mulliez, fin octobre 2022.

Après cette audience, qui doit permettre de fixer les conditions de vente, le tribunal aura environ 8 jours pour valider ou non l'opération. Si elle est validée, le nouveau propriétaire pourrait avoir les clés de la marque autour du 15-16 février, selon la CFDT Pimkie.

Plan social toujours flou

Aucun chiffre n'a été communiqué quant au potentiel plan social lié à cette cette vente. Mais la CFDT craint que le futur dirigeant ne s'aligne sur un premier plan de restructuration, prévu en avril dernier, et qui prévoyait la fermeture de 100 magasins, et menaçait entre 450 et 500 emplois.

La CGT, de son côté, se veut très prudente quant à ces chiffres, qui se basent "sur une ancienne restructuration" et qui ne correspondront pas forcément au projet du consortium acquéreur, dit le syndicat.

A l'heure actuelle, Pimkie compte 311 boutiques et 1.350 salariés en France.