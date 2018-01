Les deux magasins Pimkie situés à Bourges et Châteauroux ne sont pas concernés par le plan social, a-t-on appris ce lundi 8 janvier. C'est le soulagement pour la dizaine de salariés berrichons.

Châteauroux, France

Les deux boutiques de prêt-à-porter féminin Pimkie situées à Châteauroux et Bourges ne fermeront pas. Les salariés en ont eu la confirmation lundi soir de source syndicale et par la direction. Les deux magasins Pimkie emploient une dizaine de vendeuses au total, quatre à Châteauroux, cinq à Bourges. C'est un énorme soulagement pour le personnel : au niveau national, ce sont 37 boutiques Pimkie qui vont fermer, avec la suppression de plus de 200 emplois.

C'est que du bonheur" (une responsable)

"37 magasins vont fermer en France dans les deux ans qui viennent mais pas ceux de Bourges et de Châteauroux", confirme Delphine Damblant, responsable de la boutique de Châteauroux qui emploie quatre salariés. "C'est que du bonheur, je ne réalise toujours pas, l'attente a été tellement longue depuis l'annonce de la restructuration à la mi-décembre (...) j'ai commencé comme saisonnière il y a 20 ans et je suis maintenant responsable, je suis très heureuse". La boutique Pimkie de Châteauroux est ouverte depuis 1990.