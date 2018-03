AMIENS

Depuis ce lundi matin les transports scolaires sont très perturbés dans la Somme à cause d'un préavis de grève déposé Aux Courriers Automobiles Picards vendredi par la CFDT et FO. Sur les 365 salariés de la CAP , 107 n'ont pas pris leur service ce matin. De nombreux établissements scolaires n'ont pas été desservis ce lundi, des lignes de voyageurs sont également impactées. Le mouvement porte sur des revendications salariales. Les salariés demandent aussi plus de considération de la part de leur direction. Le mouvement pourrait être reconduit.