Piriac-sur-Mer : l'heure du bilan de la saison estivale pour les commerçants

C'est la fin des vacances pour beaucoup d'entre vous, et c'est l'heure pour les saisonniers et professionnels du tourisme de faire un premier bilan. Après un été marqué par les fortes chaleurs et une baisse généralisée du pouvoir d'achat, le chiffre d'affaire des saisonniers et commerçants de Piriac en a-t-il pris un coup ? D'après ceux que nous avons rencontré, le bilan de l'été est plutôt positif.

Le glacier du centre ville a déjà fermé boutique ce dimanche 28 août, mais pour cette fin d'été, il reste quelques irréductibles. "Moi je trouve que les clients sont là et qu'ils dépensent plutôt bien" confie Patrice, propriétaire du restaurant "Le 17 bis" à Piriac-sur-Mer. "On entend beaucoup parler du pouvoir d'achat, de l'essence qui coûte cher etc. Et pourtant, sur la côte, c'est noir de monde ! J'ai l'impression de ne pas être dans la même France."

18 % de chiffre d'affaire en plus par rapport à août dernier

Des clients au rendez-vous d'après les commerçants. C'est ce que constate aussi Daniel, restaurateur et hôtelier. Mais il remarque tout de même que son mois de juillet a été chamboulé par les fortes chaleurs. "Le chiffre d'affaire a un peu évolué, explique-t-il. Les gens ont moins mangé au restaurant mais ont préféré commander des boissons. En juillet, mon chiffre d'affaire a augmenté d'environ 7 ou 8 % par rapport à l'année dernière, et en août de presque 18 %. On est contents puisqu'on continue d'être en augmentation, et c'est l'essentiel."

Une augmentation qui fait du bien aux commerçants après deux années marquées par le Covid. Johanna tient le manège de Piriac-sur-Mer, elle regrette déjà cet été. "J'ai toujours une petite boule au ventre quand l'été se termine, surtout quand on a fait connaissance avec des parents sympas et qu'ils doivent partir. Et puis, ces petites frimousses vont me manquer !"

Les petites frimousses retournent sur les bancs de l'école dès ce jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des classes. Le manège de Johanna, lui, reste sur le front de mer jusqu'à Noël.