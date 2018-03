Les piscines sont devenues ingérables pour la plupart des communes. A Delle, la ville n'a plus les moyens de supporter le déficit de son centre aquatique. Elle drague la Communauté de Communes du Sud Territoire pour une possible reprise.

Delle, France

Depuis plusieurs années, les dépenses de fonctionnement (charges, salaires, etc, …) de la piscine de Delle sont largement supérieures aux recettes (entrées, ...). Résultat en 2017 : un déficit de 675 000 euros.

La C.C.S.T en bouée de sauvetage

La commune n'a plus les moyens d'assumer un tel déficit. La maire Sandrine Larcher l'a annoncé lors du débat d’orientations budgétaires le 16 mars dernier. Il faudra trouver une solution pour 2019. Trois options s’offrent à elle : une reprise de la compétence par la C.C.S.T, Communauté de Communes du Sud Territoire, la mise en place d'une délégation de service public (avec une gestion assurée par un privé qui ne semble pas être privilégiée) ou …une fermeture pure et simple. C’est l’option intercommunale qui tient la corde en échange de compensations financières équitables. "Ce centre aquatique touche tout le sud territoire. 16 à 25 % de dellois seulement fréquentent les lieux. Il me semble logique que cette compétence soit intercommunale. Comme il est logique qu'on participe au frais de ce déficit. Il nous reste à poursuivre les études pour le diminuer et nous mettre d'accord avec la C.C.S.T » indique Sandrine Larcher, maire de la cité frontalière. " La commune de Delle s'est tournée vers nous pour essayer de trouver une solution. Nous sommes ouverts. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons ensemble » indique Christian Rayot, président de la communauté de communes.

Une étude de faisabilité commandée

Le centre aquatique de Delle emploie 13 salariés dont 8 à temps plein sans compter les vacataires durant la période estivale. La C.C.S.T a commandé une étude sur les conditions d’une reprise de la compétence. Des efforts doivent aussi être faits pour réduire ce déficit en réexaminant les contrats d’énergie, en proposant de nouvelles activités ou encore en élargissant les horaires. En moyenne, la piscine de Delle enregistre entre 78 000 et 105 000 entrées chaque année. Ce ne serait pas la première communauté de communes qui aurait à gérer une piscine. Le Grand Belfort s'occupe des piscines du Parc et Pannoux et PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, de Citédo à Sochaux.

2017, l’année noire

L’an dernier, la fermeture du centre aquatique pendant près de quatre mois n’avait rien arrangé. La piscine était confrontée à des problèmes d'étanchéité et de malfaçons ce qui avait porté un rude coup à la fréquentation.

Piscines, centres aquatiques : modèles obsolètes

Les piscines et autres centres aquatiques sont désormais des modèles obsolètes. C’est la conclusion d’un rapport récent de la cour des comptes. Aucune structure de ce type n'est à l'équilibre. Elles présentent toutes des déficits équivalents à celui de la piscine de Delle. « Même la piscine de Boncourt dans le proche Jura suisse affiche un déficit annuel de 500 000 francs suisses » ajoute Christian Rayot.

Une plongée vers les municipales

L’avenir de la piscine de Delle est un enjeu énorme à deux ans des municipales. Pour Frédéric Rousse, "ce n'est pas aux petites communes d'assumer les erreurs de la ville". Le chef de file de l'opposition municipale est contre le transfert de compétence et réclame un audit sur le déficit. « Il faut voir quelles sont les pistes pour assainir la situation financière de ce parc aquatique, qu'on trouve des solutions sur les horaires et les activités proposées afin de réduire ce déficit pour avoir une meilleure gestion" ajoute Frédéric Rousse. Sandrine Larcher lui répond qu’" il aurait été intéressant que ce Monsieur assiste au débat d'orientations budgétaires. Or, il n'était pas là. Pour autant, je suis d'accord. Ce n'est pas aux petites communes de tout supporter. Delle doit prendre sa part. Mais si nous n’avons plus les moyens de gérer, on en viendrait à fermer l’établissement et cela pénaliserait toutes les petites communes et leurs enfants qui viennent apprendre à nager. Nous devons tous tirer dans le même sens pour trouver un accord acceptable pour chacun".

La maire fera voter le budget 2018 par son conseil municipal le 7 avril prochain. Ce qui promet un vif débat sur ce dossier qui plonge déjà la cité frontalière dans les municipales de 2020.