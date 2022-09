Piscines : comment les agglomérations héraultaises s'adaptent face à la hausse du coût de l'énergie ?

C'est du jamais vu ! La hausse du coût de l'énergie touche les piscines publiques. Si l'entreprise privée Vert Marine a annoncé fermer ses bassins en raison de l'inflation, les agglomérations subissent elles aussi cette hausse.

Dans l'agglomération de Béziers Méditerranée, le président Robert Ménard estime cette hausse à 920 000 euros pour les trois piscines. "Nous allons devoir prendre des décisions difficiles pour nos usagers mais nous ne fermerons pas nos bassins."

Plusieurs options sont sur la table, on parle d'une baisse de la température des bassins. À la communauté d'agglomération du Bassin de Thau, on a déjà préparé des mesures dans le cas où la facture continue d'exploser avec une diminution de la luminosité dans le hall ou du chauffage dans les gradins.

Tendre vers l'autosuffisance à la métropole de Montpellier

Ce vendredi 9 septembre, lors de sa conférence de rentrée, Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole a acté l'abaissement de la température des bassins d'un degré. Mais hors de question de fermer ces infrastructures aquatiques.

"Nous maintiendrons ce service public coûte que coûte", réaffirme Christian Assaf, vice-président en charge des sports à la métropole de Montpellier. "Après deux années de fermeture avec le Covid, nous ne pouvons pas priver nos enfants de cours de natation et nos aînés d'une activité physique essentielle."

Pour autant, des investissements sont prévus aussi pour faire des économies. "Le but à moyen terme est de tendre au maximum et dans la mesure du possible vers l'autosuffisance en terme énergétique", explique le vice-président en charge des sports.

La communauté d'agglomération du pays de l'Or choisit la fermeture partielle

Dans l'Hérault, à ce jour, une communauté d'agglomération a fait le choix de la fermeture. C'est le pays de l'Or. Mais c'est une fermeture partielle. Depuis le début du mois de septembre, les quatre piscines intercommunales (la Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Lansargues et Mauguio) sont fermées un jour par semaine pour faire des économies : le lundi pour Palavas et Lansargues et le vendredi pour Mauguio et la Grande-Motte.

Des fermetures mensuelles sont aussi prévues. La piscine de Palavas fermera ainsi ses portes au mois de décembre. Le Pays de l'Or espère faire des économies à hauteur de 300 000 euros.