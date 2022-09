Piscines gérées par Vert Marine : réouverture le 23 septembre à Saint-Maurice-l'Exil

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône annonce ce mardi dans un communiqué, une réouverture "fixée au vendredi 23 septembre" de son centre aquatique Aqualône à Saint-Maurice-l'Exil. C'était la seule piscine gérée par Vert Marine en Isère, à avoir subi la décision unilatérale de la société de fermer les piscines dont elle a la gestion au début du mois de septembre, en raison, avait-t-elle expliqué, des hausses de prix exponentiels de l'énergie. La collectivité salue cette "issue positive qui permettra à l’ensemble des usagers, notamment les écoliers, de profiter à nouveau de cet équipement dès cette fin de semaine".

Une réouverture sans compromis avec Vert Marine

La société Vert Marine avait annoncé le 16 septembre que "à compter de lundi et dans les jours à venir, l'ensemble des équipements sportifs publics qui avaient été fermés pour une durée temporaire seront rouverts au public". Entre temps il y a eu le tollé des collectivités concernées, dont la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, puis des négociations. Dans la plupart des cas un accord est intervenu entre la société et ces collectivités qui se sont engagées soit à prendre en charge une partie du surcoût, soit à faire bénéficier Vert Marine de tarifs moins élevés dans le cadre des délégations de service public. Ce n'est pas le cas de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, qui avait tenté en vain de négocier avec les fournisseurs d'énergie depuis la fermeture mais qui affirme ne pas avoir négocié de modifications de délégation avec Vert Marine.