Pistes cyclables : le sud du Calvados aura aussi sa véloroute

Le Sud du Calvados aura lui aussi sa véloroute. C'est l'un des engagements annoncés par Jean-Léonce Dupont, le Président du Conseil Départemental, dans son plan vision 2030 où il est aussi question de solidarité, de routes propres ou encore d'aide à l'habitat pour les publics défavorisés. Il s'agit de quatorze grands projets au total, que Jean-Léonce Dupont différencie de son programme de campagne. C'est une vision à moyen et long terme qu'il veut donner du Calvados.

Un véloroute au sud pour mailler le département

Le développement du vélo à travers des pistes cyclables dédiées et séduisantes est un des axes fort de cette politique. En fait, le Conseil Départemental veut créer, au sud, le pendant de la vélo maritime de la côte, cette voie de 150 km qui relie Honfleur à Isigny-sur-Mer en passant par l'estuaire de l'Orne et les plages du débarquement.

Pour Jean-Léonce Dupont, c'est un axe de développement à côté duquel il ne faut pas passer, aussi pour des raison d'équité sur le territoire : "Je vois bien sur la véloroute maritime combien les habitants sont extrêmement heureux des aménagement qui sont faits. C'est devenu le parcours de loisirs du week-end, de mise en valeur du patrimoine et du coup de fierté (...) Nous voudrions avoir dans le Sud une véloroute complètement différenciée qui mette en place les cinq vallée traversées : le Sud Pays d'Auge avec ses maison à pans de bois, le Sud de la plaine avec la pierre de Caen et le château de Falaise, le massif armoricain et ses espaces granitiques...Nous avons là une différenciation de paysages extrêmement intéressants à visiter".

Cette véloroute sud, qui devrait faire à peu près la même longueur, sera évidemment construite par tronçons et il n'y a pas encore de calendrier précis. Les services du Conseil Départemental sont en train d'étudier un parcours qui ira grosso-modo de Lisieux à Vire, en traversant le Pays d'Auge, la Plaine sud de Caen et le Bocage calvadosien. Ces véloroutes s'adressent aux locaux, mais elles ont aussi une vocation touristique et internationale : 22 millions de Français font du vélo pendant leurs vacances et 20% des vélotouristes en France sont étrangers.

Un projet participatif

Ce projet est possible grâce à l'investissement des acteurs locaux et des professionnels qui borderont cette véloroute sud. Le Conseil Départemental travaille également avec eux pour élaborer le tracé et les besoins des cyclistes. Sophie Simonnet, élu en charge des questions du vélo au département : "Pour réfléchir au tracé de la véloroute sud, on a fait des ateliers et on a été aidé par une agence de concertation. Il y en a eu un à Falaise, un à Vire et un à Lisieux. On a mis autour de la table, aussi bien des gens du monde du tourisme, des offices du tourisme, que des loueurs de vélos, que même des hébergeurs, des associations d'usagers de la bicyclette. Pourquoi ? C'est extrêmement intéressant d'avoir leur retour pour savoir où elle peut passer, quels seront ses points d'intérêts, où est-ce qu'il faudra s'arrêter obligatoirement à quel endroit ? C'est un vrai travail en concertation".

Un marché du vélo tourisme en pleine expansion

Un projet du Conseil Départemental du Calvados, qui coïncide avec un marché du vélo tourisme en pleine expansion ! C'est le cas à Trouville-sur-Mer, au magasin de location de vélo "Les Trouvillaises". Emmanuel Guillet a commencé à louer ses dix vélos il y a 18 ans. Aujourd'hui, il en loue 200 en passant de l'électrique, au VTT jusqu'au vélo de ville. "On en est à peu près à 80 % d'augmentation par rapport à trois ans sur la location longues distances. Les touristes veulent faire des randonnées à vélo, de plus en plus".

Dans son magasin, Emmanuel Guillet loue 200 vélos (VTT, vélo électrique, vélo de ville,etc) © Radio France - Louis Fontaine

Pour être sûr d'avoir un vélo cet été, certains touristes appellent déjà Emmanuel, phénomène qu'il ne voyait pas, il y a encore quatre ou cinq ans, en arrière : "On va travailler 7 jours sur 7 à partir de Pâques, jusqu'à fin septembre, sur une période d'environ de six mois. On commence à avoir de la réservation pour le mois de juillet ou août sur du vélo".