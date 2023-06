Pithiviers : les salariés de Knauf industries "choqués" après l'annonce de la probable fermeture du site

"Non à la fermeture". La banderole accrochée à des palettes bloque depuis ce mardi matin l'entrée de l'usine Knauf industries à Pithiviers. "Tout est bloqué, plus rien ne rentre ni ne sort" assure Jonathan Le Corre, responsable de production et secrétaire du CSE (Comité social et économique).

Les 29 salariés de ce site qui produit des barquettes alimentaires se sont mis en grève la veille, lundi 26 juin, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec leur direction. "Ils nous ont annoncé que la situation de Knauf industries était catastrophique et qu'il fallait réorganiser et restructurer en fermant dans les mois à venir cinq sites en France, dont celui de Pithiviers" explique Jonathan Le Corre, encore sonné par cette décision qu'il qualifie "d'incompréhensible". "C'est un choc parce qu'on est en pleine saison de la barquette à viande. J'étais en train de demander à la direction du personnel supplémentaire pour pouvoir répondre à la demande" souffle le responsable de production qui reconnait toutefois que "l'activité depuis le début de l'année a été assez faible en volume".

"Apprendre ça par visio, c'est dégueulasse"

La direction de Knauf industries a dépêché sur le site de Pithiviers un psychologue pour soutenir les salariés dont certains travaillent dans l'usine depuis 40 ans. "Ca a été très violent d'apprendre ça par visioconférence , c'est dégueulasse" témoigne le secrétaire du CSE.

La grève et le blocage du site de Pithiviers vont se poursuivre mercredi 28 juin. "On va reprendre le travail à partir de jeudi afin d'essayer de maintenir un dialogue social serein avec la direction" explique Jonathan Le Corre. Une première réunion de négociation dans le cadre du PSE (Plan de sauvegarde de l'emploi) doit avoir lieu mardi 4 juillet. Contactée, la direction de Knauf industries n'a pas répondu aux appels de France Bleu Orléans.