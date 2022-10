Vendée : Piveteaubois accroît sa production de granulés pour les chauffages au bois

La filière bois est plus que jamais sollicitée, notamment comme moyen de se chauffer. En 2021, les ventes d'appareils à granulés, poêles et chaudières, ont respectivement augmenté de 43,2% et 119,6% en France selon l'Observatoire des énergies renouvelables. Et à l'approche de l'hiver la tendance se confirme en raison de la flambée du prix du gaz.

600 salariés

En Vendée, Piveteaubois, l'un des principaux transformateurs de bois français, installé depuis l'après-guerre à Sainte-Florence aux Essarts en Bocage, emploie aujourd'hui 600 salariés. L'entreprise spécialisée au départ dans les constructions bois a investi depuis 2006 dans la production de pellets, ces petits cylindres de sciure de résineux. Piveteau a augmenté sa production de 15 à 20%. "On produit de plus en plus, on est un peu victime de notre succès, explique Sébastien Gautreau, directeur commercial de la partie énergie chez Piveteau bois, on est sur un produit qui fonctionne très, très bien, on a une croissance de 10 à 15%". Ce granulé a une vrai pouvoir calorifique, 100% résineux, séché à basse température et laissera peu de résidus selon ce responsable.

Piveteau bois emploie 600 salariés aux Essarts-en-bocage en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

"On a pu augmenter la production de 15 à 20%" - Jean Piveteau

Et le bois est issu des Pays de Loire ou de Bretagne insiste Jean Piveteau directeur général de Piveteau bois : "C'est vraiment une production d'énergie locale qui a tout son sens pour l'avenir, la surface forestière augmente tous les ans et donc on peut l'utiliser de façon plus importante qu'aujourd'hui. Un arbre qui pousse c'est du carbone de stocké".

Et contrairement au fioul où le client faisait le plein de sa cuve pour l'hiver on peut s'approvisionner progressivement insiste la sénatrice centriste de Vendée Annick Billon, en visite sur le site en compagnie de sa collègue de Côte d'Or Anne-Catherine Loisier, présidente du groupe d'études 'Forêt et filière bois" du Sénat: "Il va pouvoir y avoir un approvisionnement tout au long de la période de consommation donc il n'est pas nécessaire de faire du stock".

