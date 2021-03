Pix'in, premier tiers-lieu labellisé Fabrique de Territoire dans les Ardennes

Le plan de relance n'est pas qu'économique, il s'intéresse aussi au social et au local. À Poix-Terron, l'Etat vient d'accorder le label "Fabrique de Territoire" au nouveau tiers-lieu Pix'in.

Il s'appelle Pix'in en référence aux habitants de Poix-Terron, les Pixiens, et en clin d'oeil au pixel numérique car un tiers-lieu repose en partie sur la mise à disposition d'outils informatiques. Mais pas seulement.

Télétravail, loisirs, culture et produits locaux... un lieu qui mélange tout

Dans son local de 80 mètres carrés dans la Grande rue, Pix'in, géré par l'association Familles rurales des Ardennes propose des ordinateurs en libre-service, une imprimante 3D, une salle de réunion, des espaces de coworking.

Sur place, on peut suivre une formation, assister à des conférences, consulter de la documentation et trouver des conseils juridiques et toutes les ressources pour monter un projet. Les tiers-lieux sont des endroits pour faire ensemble.

Le lieu sera ce que les habitants voudront qu'il soit – Rémy Cartier, directeur de Familles rurales des Ardennes

Mais un tiers-lieu ne se résume pas à ces services. C'est un lieu d'échanges, où les habitants peuvent se rencontrer, participer à un atelier bricolage, déguster des produits locaux, assister à un spectacle.

Bientôt dans l'ancienne halle ferroviaire

Dans deux ans, Pix'in devrait devenir La Locomotive et investir l'ancienne halle ferroviaire, à côté de la gare. Le bâtiment de plus de 300 mètres carrés qui servait à stocker des marchandises n'est plus utilisé depuis près de 50 ans. La SNCF devrait le céder à la commune de Poix-Terron.

J'aimerais bien que les gens qui passent en train aient une autre vue de la gare de Poix-Terron. Et peut-être qu'ils s'arrêteront – Jean-Marie Oudart, maire de Poix-Terron

Des étudiants de l'école Boulle ont proposé des projets architecturaux qui seront présentés aux habitants afin qu'ils donnent leur avis.

La halle ferroviaire de Poix-Terron, futur tiers-lieu © Radio France - Alexandre Blanc

Sur les 1800 tiers-lieux recensés en France, 190 ont été labellisés "Fabrique de Territoire" par l'Etat. 110 autres devraient l'être prochainement. Pour Pix'in, ce label offre une aide de 50 000 euros par an pendant 3 ans. L'association Familles rurales des Ardennes porte un autre projet de tiers-lieu, "Rêv'in", à Revin, axé sur le handicap et le social.