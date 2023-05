Placé en dépôt de bilan, le WIP de Colombelles près de Caen, pourrait être liquidé au début du mois de Juillet

Le Premier ministre Jean Castex et quatre ministres, dont la future première ministre Elisabeth Borne, avaient pourtant fait le déplacement le 27 aout 2021 pour venir à Colombelles, sur le site de l'ex SMN, la Société Métallurgique de Normandie, découvrir cet espace de rencontres, de recherche, de travail et de chantiers culturels participatifs tout à fait innovants. Le chef du gouvernement avait annoncé une enveloppe de 130 millions d’euros pour aider les tiers-lieux à se développer.

Le Bar restaurant du WIP © Radio France - Carole LOUIS

Le WIP, entreprise coopérative d'utilité sociale repose aussi sur une histoire douloureuse de la région. Implanté dans l'ancienne Halle de l'ex usine sidérurgique, aux pieds du grand réfrigérant dernier témoin du fleuron économique de la Normandie que fut la SMN jusqu'à sa fermeture douloureuse en 1993, le WIP semble bel et bien condamné à la fermeture. Une disparition prévisible dès sa mise en service.

Un bâtiment et notamment une grande nef absolument pas isolée alors que dédiée à l'accueil du public

Un système de chauffage censé répondre à la problématique de l'isolation , inefficace et consommant une tonne de granulés par évènement.

Un parking de 90 places pour une capacité d'accueil de 1500 personnes

Sans oublier l'effet COVID ayant empêché tout développement des activités.

Hugo Simon, le directeur du WIP et Ophélie Deyrolle présidente du WIP © Radio France - Carole LOUIS

Ce jeudi 11 mai 2023, les dirigeants du Tiers-lieu ont confirmé le placement en redressement judiciaire de l'outil et le risque d'une liquidation judiciaire si aucun repreneur ne se fait connaitre dans les deux mois.

En un an d'exercice nous avons pourtant généré 1million d'euros de revenu, accueilli 40.000 visiteurs, organisé plus de 100 évènements et permis d'accompagner 300 personnes en réinsertion.

Une grosse déception pour les dirigeants qui pointent pour le seul exercice réalisé sur un an de bons résultats. " On savait qu'il nous faudrait au moins trois ans pour atteindre nos objectifs" explique la présidente Ophélie Deyrolle. Mais malgré de nombreux échanges et discussions avec Normandie Aménagement, émanation de la Communauté Urbaine de Caen, aucune solution n'a été trouvée concernant le financier avec par exemple une reprise de loyers progressive dès septembre 2022 après la crise du Covid, ni aucun travaux engagés.

Le WIP peut-il être sauvé?

Le chantier de réhabilitation du site transformé en espaces de coworking, ateliers, salles de réunion ou restaurant, a nécessité deux ans de travaux pour un montant de sept millions et demi d'euros en partie financés par l'Etat, la Région Normandie, le Département du Calvados et la Communauté d'Agglomération de Caen la mer. Mais le WIP est endetté et doit supporter chaque année 400.000 euros de charges.

Qui pourrait le reprendre ?

"Qui pourrait reprendre un tel équipement avec ses problèmes d'isolation et le coût de son fonctionnement ?" s'interrogent ses dirigeants qui espèrent que le travail engagé ne sera pas réduit à néant. De nouvelles discussions doivent reprendre avec Normandie Aménagement bailleur du Tiers-lieu et Caen-la-mer. Alors que le sujet devait être évoqué en Conseil Communautaire de Caen-la-mer, ce jeudi 11 mai.

Si rien ne bouge dans les deux mois, le WIP sera liquidé début juillet et 17 salariés se retrouveront au chômage.

Normandie aménagement que nous avons joint n'a pas souhaité réagir pour l'heure, le président de Caen la mer devant à priori s'exprimer en Conseil Communautaire ce jeudi soir.

En attendant tous les événements prévus au WIP jusqu'au mois de juillet pourront se tenir comme prévu assurent les dirigeants.