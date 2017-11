Place Ô Marché ouvre ses portes à Amiens Sud, avenue Paul-Claudel

Une nouvelle Halle au frais a ouvert ses portes à Amiens-Sud Zac Paul-Claudel ce jeudi. Place ô Marché, c'est son nom, accueillera à terme huit commerçants qui proposeront des produits frais et locaux. Trois d'entre eux ont ouvert leur portes ce jeudi dans ce bâtiment de 1 600 m2.

Des commerçants connus dans le centre-ville d'Amiens se sont installés dans le secteur

A commencer par le fromager Julien Planchon qui se lance avec son associé, Aymeric Pataud, dans la restauration. 40 couverts pour une fromagerie qui fait épicerie fine.

Des fromages à consommer sur place ou chez soi © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Même chose pour la boucherie Pocholle qui étend son activité comme traiteur. Il fait aussi épicerie fine et il y a une cave de maturation avec des produits frais et locaux.

A peine ouverte la boucherie a déjà quelques clients © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Juste à côté c'est le magasin de vins "Martigny et fils" qui s'est installé. Les cinq autres commerçants ouvriront leur porte fin janvier après les fêtes. Il s'agit d'un restaurant-épicerie italienne, d'une poissonnerie, d'un glacier, d'un vendeur de fruits et légumes et d'un boulanger.

La Halle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h30. La boucherie Pocholle ouvre elle à 9h. Un parking de 70 places est à la disposition des clients et des commerçants.