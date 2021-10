Place Stanislas à Nancy : un effet "Monument préféré des Français" sur le tourisme ?

Il y a un mois, la place Stanislas de Nancy était élue Monument préféré des Français. Cela a-t-il dopé le tourisme dans la métropole ? 1er vice-président de la métropole du Grand Nancy en charge de l'attractivité, du développement économique et du tourisme, François Werner, voit "un effet direct".

C'était il y a un mois : le 15 septembre 2021, la place Stanislas de Nancy était plébiscitée par les internautes en tant que Monument préféré des Français. Cela a-t-il stimulé le tourisme dans la métropole ? "Il y a un effet direct", confirme François Werner, 1er vice-président de la métropole du Grand Nancy en charge de l'attractivité, du développement économique et du tourisme sur France Bleu Lorraine ce lundi.

"On voit la différence de deux manières. On fait globalement une belle arrière-saison, amorcée avant cette labellisation et dans la satisfaction des professionnels du tourisme. Ils nous disent que les choses se passent bien." En effet, la fréquentation touristique depuis début septembre est en hausse de 40% par rapport à 2020, mais reste moindre qu'en 2019.

Une reprise qui s'explique aussi par la dynamique post-covid, avec le retour des manifestations comme le jardin éphémère, le NJP, le Livre sur la Place ou encore le défilé de la Saint-Nicolas, pour lequel François Werner espère bien surfer sur le Monument préféré des Français. "Si on ne vient que pour voir la place Stanislas et qu'on s'en va, c'est dommage. Nos touristes sont quelques fois trop furtifs. L'encouragement que nous trouvons dans les chiffres, c'est le retour très important des étrangers. Ils représentent presque 40% de notre clientèle, ils restent un peu plus longtemps."