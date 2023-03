Plafonnement des indemnités des médecins intérimaires : entre soulagement et inquiétude

La règle concernant la rémunération des médecins intérimaires va changer. Jusqu'à présent, ils étaient rémunérés à la mission, sans véritable limite, et se rendaient donc chez le centre hospitalier le plus offrant, contraignant les hôpitaux à signer des chèques de plus en plus importants et creusant les inégalités au sein des services entre titulaires et intérimaires.

ⓘ Publicité

"Vous avez des médecins intérimaires qui touchaient parfois 4 ou 5.000 euros pour une journée ! C'est plus qu'un infirmier sur un mois !" dénonce Jérôme Viguier, directeur de l'ARS Centre-val-de-Loire.

Pour mettre un terme à ce système, la loi Rist - du nom de la députée du Loiret qui la portait- doit s'appliquer à compter du 3 avril. Les indemnités seront désormais plafonnées et un contrôle strict sera effectué.

"On le demandait depuis longtemps, alors oui, nous sommes contents... réagit Karine Jouhanneau, de la CGT à l'hôpital Châteauroux-Le Blanc. Mais on est aussi très inquiet. Cette mesure appliquée seule, sans réflexion plus générale autour du statut des médecins hospitaliers va vider certains services. Il faut pas oublier qu'on a des intérimaires - médicaux ou paramédicaux - parce qu'on manque de titulaires. Comment vont fonctionner les urgences à Châteauroux ?".

L'Agence régionale de santé est bien consciente du problème. Elle souligne que les médecins intérimaires sont essentiellement employés dans les services d'anesthésie, d'urgence ou de maternité. "Nous travaillons à plan de continuité et nous comptons à la fois sur la solidarité des hôpitaux entre eux et sur le changement des mentalités".

Rendre attractif les postes de titulaires

Pour la CGT, l'enjeu va bien au-delà d'un changement des pratiques en matière d'intérim. "Pourquoi certains préfèrent être intérimaires alors qu'ils pourraient être titulaires ? Pour avoir de bons revenus, choisir leur planning, poser des jours quand ils le veulent, ne pas travailler six jours sur sept..." liste Karine Jouhanneau qui se réjouit tout de même de l'économie que cette mesure fera faire à la collectivité. D'après les syndicats, les indemnités des médecins intérimaires couteraient 1,5 milliards d'euros par an.

Contactés les directeurs des hôpitaux de Bourges, Vierzon et Châteauroux n'ont pas souhaité réagir.