Saint-Jorioz : des restaurateurs lancent une pétition contre le pass sanitaire sur la plage

Depuis la mise en place du pass sanitaire la semaine dernière sur la plage municipale de Saint-Jorioz (Haute-Savoie), "on estime que la fréquentation a été divisée par trois" explique Pauline, l'une des co-gérante du restaurant. Avec ses associés Olivier et Sarah, elle a lancé une pétition contre l'obligation de prouver sa vaccination complète ou un test au Covid-19 négatif à l'entrée la plage payante où se trouve leur établissement.

Catastrophe économique contre responsabilité sanitaire ?

Pour ces restaurateurs le pass sanitaire a signé "la dégringolade" de leur chiffre d'affaires. "On est proche du zéro" explique Pauline, dépitée. Hier, la co-gérante du restaurant Chez nous à la plage a annulé les contrats de quatre saisonniers pour le mois d'août.

"On devait réembaucher des personnes pour le mois d'août. Finalement on les a appelés hier pour leur dire non." - Pauline, co-gérante du restaurant de la plage de Saint-Jorioz

Avec un chiffre d'affaires déjà divisé par quatre en moins d'une semaine, la restauratrice craque "on ressent de la colère et de l'incompréhension". Surtout lorsqu'elle compare avec les autres plages bordant le lac d'Annecy. Sur la commune d'Angon par exemple, le maire a rendu la plage gratuite pour éviter de mettre en place le pass sanitaire. Alors, pourquoi pas à Saint-Jorioz demandent les restaurateurs ?

"À 17 heures 30, cette plage devient gratuite et à ce moment là, avec pass sanitaire ou sans pass sanitaire vous pouvez accéder à la plage. Où est la logique ?" - Pauline, co-gérante du restaurant de la plage de Saint-Jorioz

"Cette plage normalement est déjà bondée de personnes. Toutes celles qui ne sont plus là vont donc s'entasser sur d'autres plages non surveillées et potentiellement dangereuse pour des enfants" argumente son associée, Sarah. Devant l'entrée, une Haut-Savoyarde juge tout simplement le dispositif absurde. "À partir de 17 heures 30 ce n'est plus payant, tout le monde peut rentrer, on ne nous demande plus notre pass" explique Valérie, vaccinée, en se dirigeant vers la plage gratuite.

"C'est une action responsable par rapport à cette période difficile." - Michel Béal, le maire de Saint-Jorioz

"On comprend bien la réaction de la population locale" répond le maire de la ville. Si Michel Béal est conscient de l'impact sur la ville de Saint-Jorioz dont la population double pendant l'été en raison du tourisme, il estime devoir prendre des mesures par rapport à la crise sanitaire. "Ou la situation est grave et en tant qu'élu on joue le jeu et on essaie de faire en sorte que notre pays endigue la quatrième vague qui arrive, ou on laisse faire, on ouvre tout" sans assurer de protection à la population ajoute le maire.

Michel Béal rappelle qu'un pass sanitaire peut aussi être un test au Covid-19 négatif. Un quatrième lieu de dépistage ouvrira donc le 28 juillet sur la commune.