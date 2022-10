Plaids, couettes, couvertures : les Sarthois anticipent l'hiver et se préparent à baisser le chauffage

Baisser le chauffage de quelques degrés, comme le conseille le gouvernement aux particuliers dans son plan de sobriété énergétique , les Sarthois sont prêts à le faire, assure Myriam. Vendeuse à la Literie Joly, dans le centre-ville du Mans, elle voit ses clients qui commencent à acheter ce qu'elle appelle des "solutions d'appoint' : plaids, couvertures, robes de chambre. "C'est la crainte, la peur, un petit peu. Ils ont entendu qu'il fallait qu'on baisse nos radiateurs (...) donc ils compensent par l'achat de produits chauds."

ⓘ Publicité

"Plaids, couvertures, couettes, ils anticipent vraiment"

Pour éviter la facture qui explose ou les doigts de pied qui gèlent, le plaid est plébiscité. "Les clients ont envie de s'équiper, de penser à eux, de passer un hiver cocoon" poursuit Myriam. "Plaids, couvertures, couettes, ils anticipent vraiment." La vendeuse a mis récemment en vitrine les matelas chauffants et en a déjà vendu. Quant au plaid en mohair posé bien en évidence à l'entrée du magasin, il attire l'œil et séduit malgré son prix plutôt haut de gamme. "C'est le plus chaud" remarque Myriam.

La Literie Joly a anticipé cette demande des clients pour les produits chauds, en faisant des stocks. "Depuis début septembre, on a senti une envie et un besoin chez les clients, en prévision de l'hiver, du prix de l'énergie qui augmente" explique Florian Bihoreau, co-gérant de l'entreprise. Un réassort sera néanmoins inévitable avant la fin de l'hiver, voire dès décembre. Le plaid, la couverture, pourraient se retrouver en tête de la liste des cadeaux de Noël.