Seine-Saint-Denis : Plaine Commune Habitat va augmenter ses loyers en janvier malgré la crise sanitaire

En Seine-Saint-Denis, Plaine Commune Habitat, l'office HLM qui gère 18.735 logements dans sept communes du département, a prévu d'augmenter une partie de ses loyers de 1,5%, dès le 1er janvier 2021.

Une augmentation "indigne"

Une augmentation qui passe mal pour Christian Trigory. Le président de "Vivre mieux à Plaine Commune Habitat", une association de défense des locataires, espérait qu'en raison du contexte exceptionnel, lié à la crise du Covid-19, la traditionnelle augmentation des loyers au 1er janvier serait reportée voire annulée, en 2021. "Ça n'aurait pas ruiné notre bailleur qui a un bilan positif, il a de l'argent". Contrairement, dit-il, à ces familles qu'il croise régulièrement depuis le premier confinement, lors des distributions alimentaires, organisées dans plusieurs cités de Saint-Denis, par exemple : "des familles en détresse qu'on va enfoncer encore plus avec ces loyers plus chers, il en est persuadé. Pour lui, cette augmentation (une quarantaine d'euros sur une année) est tout simplement "indigne".

"Il y a des familles en détresse" - Christian Trigory, président de l'association "Vivre mieux à Plaine Commune Habitat" Copier

Une hausse des loyers inévitable pour l'office HLM

Adrien Delacroix, le président de Plaine Commune Habitat, par ailleurs adjoint à la ville de Saint-Denis, rappelle que les loyers augmentent chaque année au 1er janvier et que la marge de manœuvre est quasiment nulle en raison d'un accord qui lie les bailleurs sociaux à l'État. D'ailleurs, il rappelle que la hausse s'élevait initialement à 2% mais que l'office a réussi à négocier pour la limiter à 1,5%. "Sur un loyer net de 250 euros, par exemple, on parle de 3,50 euros d'augmentation... On est quoiqu'il arrive sur des hausses qui sont mesurées", insiste-t-il. L'élu rappelle que les locataires les plus en difficulté pourront être accompagnés, pour "étaler les dettes ou les supprimer en partie".

"Il y aura un accompagnement pour certains locataires" - Adrien Delacroix, président de Plaine Commune Habitat Copier

Le président de Plaine Commune Habitat rappelle enfin que l'argent récupéré permet d'assurer "la maintenance" et l'entretien du parc locatif. Quant à l'augmentation de 1,5% elle ne concernera en réalité que 7.455 foyers. Elle sera limitée à 0,66% pour les autres (soit 56% des locataires).