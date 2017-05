Plaine : la mobilisation des habitants pour sauver la boulangerie-épicerie du village

A Plaine (Bas-Rhin), le seul commerce de proximité pourrait mettre la clé sous la porte. Le four qui servait à cuire les baguettes est tombé en panne et ses propriétaires n'ont pas les moyens de le faire réparer. Un client tente de les aider.

L'épicerie-boulangerie-salle de concerts de Plaine (Bas-Rhin), Secrets de famille, lance un appel à l'aide. Le four à pain du commerce de la vallée de la Bruche, vieux de 45 ans, vient de tomber en panne et il est impossible à réparer, les pièces n'existent plus.

Le vieux four de la boulangerie "Secrets de famille", qui est en panne. © Radio France - Olivier Vogel

Il faut compter 36.000 euros pour un four neuf et les 3 associés qui ont repris l'affaire il y a quatre ans n'ont pas les moyens de s'en acheter un. "Le pain c'est ce qui nous faisait vivre" explique Cindy Schoefter, l'une des trois associés.

Un véritable lieu de vie

Depuis deux mois et demi, c'est un boulanger de Saales qui leur livre le pain, tous les matins à 6h30, mais si une solution n'est pas trouvée pour refaire cuire les baguettes, le commerce pourrait mettre la clé sous la porte. Or Secrets de famille est un véritable lieu de vie, un incontournable de la vallée de la Bruche : bistro, restaurant, salle de concert, épicerie et boulangerie-pâtisserie.

Un commerce qui tient lieu d'endroit de rencontres pour les habitants de Plaine. © Radio France - Olivier Vogel

Du coup, Michel Quirin un habitant du village vient de monter un collectif pour tenter de réunir les fonds, via le financement participatif Ulule. Il s'apprête à le mettre en ligne.

On veut sauver le commerce, c'est un vrai lieu de rencontre, s'il disparaît ça cassera la vie du village" - Michel Quirin, qui a monté le collectif pour sauver Secrets de famille