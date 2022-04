Plaintes visant Indexia, ex-SFAM : "moins de 1% des clients que nous avons en gestion"

Après une première enquête qui avait abouti à une amende de 10 millions d'euros à l'encontre de l'entreprise d'assurance multimedia, la Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes soupçonne à nouveau la SFAM rebaptisée Indexia Group de pratiques commerciales trompeuses. Le dossier a été transmis au parquet de Paris. De son côté, l'UFC Que Choisir organise une action de groupe dont l'audience est prévue devant le tribunal de Nanterre le 23 juin prochain. A nouveau, les témoignages s'accumulent, de personnes ne réussissant pas à obtenir la résiliation de leurs contrats.

Ce vendredi matin, le directeur général adjoint d'Indexia Jean-Pierre Galera a répondu à ces accusations sur France Bleu Drôme Ardèche.

Vous voilà de nouveau ciblé par la justice. On a l'impression que les choses n'ont pas changé ?

Jean-Pierre Galera : Je pense qu'il n'y a surtout aucun scoop là-dessus. Ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui date d'il y a déjà deux ans. C'est une procédure tout à fait normale, une procédure qu'engendre la DGCCRF auprès de tous les grands groupes tels qu' Indexia. Aujourd'hui, tous les grands groupes qui traitent de très, très gros volumes avec des particuliers sont sujets aux enquêtes de la DGCCRF. Et nous ne faisons pas exception à cela. Il n'y a pas de surprise pour ce qui nous concerne.

Considérez-vous qu'il n'y a aucun problème avec vos clients ?

Jean-Pierre Galera : Toutes les grandes entreprises telles que notre groupe ont malheureusement, je dis bien malheureusement, toutes des problèmes avec certains de leurs clients sur des process qui ne se passent pas comme on le souhaite ou comme on aimerait que ça se passe. Nous tendons vers le zéro défaut. Tous les grands groupes, tous les opérateurs qu'ils soient des opérateurs de télécom, d'eau, d'électricité, Amazon dont vous venez de parler, SFR ou Intermarché, tous ces grands groupes tendent vers le zéro défaut vis à vis de leurs clients. C'est bien ce que nous essayons de faire tous les jours. Mais c'est difficile quand on fait de très, très gros volumes.

C'est moins de 1% sur 7 à 8 millions de clients que nous avons en gestion depuis 22 ans

Je vous explique très clairement aujourd'hui : nous traitons plus de 200.000 contrats par mois. Nous traitons plus de 2,5 millions clients par an. Nous avons en gestion entre 7 et 8 millions de clients. Il arrive de temps en temps qu'il y ait un certain nombre de choses qui ne se passent pas comme on le souhaiterait. Je suis à votre antenne aujourd'hui par respect pour ces clients dont vous parlez. Il n'est absolument pas normal que ces clients soient insatisfaits. Parce que nous, ce que nous voulons faire tous les jours, et depuis 22 ans, c'est faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Malheureusement, il existe quelques cas. C'est moins moins de 1% sur 7 à 8 millions de clients que nous avons en gestion depuis 22 ans.

S'il y a si peu de cas, pourquoi ne se règlent-ils pas ?

Jean-Pierre Galera : Il y a encore une fois du rationnel là dedans. Il y a certainement des bonnes raisons ou des mauvaises raisons à notre niveau qu'il faudra corriger pour que ça ne se règle pas dans les temps. Ils se règlent tous. Nous avons aujourd'hui à Romans-sur-Isère 1200 personnes. Sur les 1200 personnes, il y a près de 600 personnes qui s'occupent du service client. Nous avons à Roanne, nous avons à Paris, au total plus de 1500 personnes qui s'occupent de la relation client. Ce sont tous des personnes qui sont internalisées. On ne les a pas externalisées ou positionnées dans un pays lointain. On les a mis chez nous, dans nos locaux, dont la grande majorité sont à Romans sur Isère ! Vous croyez vraiment qu'on a fait ça pour ne pas qu'il y ait de la qualité ? Nous allons évidemment regarder chaque cas. Vous avez parlé de trois ou quatre cas et c'est trois ou quatre cas de trop.

Il y a des centaines de personnes qui se sont adressées à l'UFC Que Choisir. Il y a d'ailleurs une audience prévue devant le tribunal de Nantes le 23 juin prochain

Jean-Pierre Galera : Ce sont des gens qui, et c'est normal, cherchent à obtenir satisfaction par rapport au règlement de leur plainte. Mais je le répète, c'est moins de 1%, comme c'est le cas chez tous les grands opérateurs qui travaillent avec des gros volumes chez des particuliers. Nous ne faisons pas exception, malheureusement. Moi, ce qui m'importe c'est de regarder avec objectivité ce qui se passe et ne pas forcément inquiéter un peu plus ces personnes qui sont inquiètes par la tournure que vous donnez à votre traitement de l'information.

Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais nous ne sommes pas moins bons

Ce que je peux leur dire, c'est que chacun d'entre eux seront traités et si nous devons les rembourser, nous les rembourserons. Pour certains d'entre eux, c'est déjà fait. Effectivement, ce n'est pas normal. Nous voulons que ça n'arrive jamais. Arriver au zéro défaut, c'est compliqué. Et nous sommes pas meilleurs que les autres. Mais nous ne sommes pas moins bons.