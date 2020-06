Plan aéronautique : une bonne nouvelle également pour les sous-traitants en Mayenne

Fonds de soutien aux entreprises en difficulté, financement de la recherche vers l'avion neutre en carbone en 2035, commandes anticipées: le gouvernement a dévoilé un vaste plan de soutien de 15 milliards d'euros à la filière aéronautique, ravagée par la crise du coronavirus.

Après un plan pour le tourisme de 18 milliards d'euros, un autre pour l'automobile de 8 milliards, le gouvernement a de nouveau sorti l'artillerie lourde pour soutenir un secteur stratégique, qui représente 300.000 emplois directs et indirects et une balance commerciale positive de 34 milliards d'euros.

Le secteur aéronautique est présent en Mayenne avec quelques sous-traitants comme le groupe Selha à Renazé et Cossé-le-Vivien, c'est du matériel électronique, la fonderie aluminium Howmet Ciral à Evron, et à Ernée la société UNM qui produit des pièces de haute technologie.

Son patron, Simon Ringuet, estime que la filière, même fortement soutenue financièrement, ne redécollera que très doucement : "j'espère que cet argent public sera utilisé intelligemment, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas que pour les grosses boites. Le savoir-faire français dans ce domaine, on le doit aussi aux petits sous-traitants comme nous, nous sommes flexibles et réactifs. C'est un secteur porteur et qui fait vivre des milliers de familles".

La société UNM a été durement impactée par la crise sanitaire avec des commandes annulées ou reportées et a dû mettre plusieurs de ses salariés au chômage partiel : "ça redémarre timidement, il y aura des jours meilleurs, la priorité c'est de sauver les emplois" conclut le dirigeant de cette entreprise ernéenne.