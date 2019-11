Plan d'urgence pour le Val d'Oise : la région annonce une enveloppe d'un milliard d'euros

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a annoncé ce jeudi un plan d'investissement de près d'un milliard d'euros dans le Val d'Oise après l'abandon par le gouvernement du complexe Europacity. Emmanuel Macron avait annoncé début novembre l'abandon du projet de commerces et de loisirs pesant 3,1 milliards d'euros qui devait être implanté d'ici à 2027 sur des terres fertiles dans le triangle de Gonesse (Val d'Oise) au nord de Paris, et qui hérissait les défenseurs de l'environnement comme les petits commerçants.

Avec l'abandon de ce "très beau projet de création d'emplois et de développement économique", "les conséquences sociales vont être incalculables", selon Valérie Pécresse. Et d'ajouter : "La région a décidé de prendre ses responsabilités avec un plan d'urgence pour le Val d'Oise qui coûtera à la région dans les années à venir près d'un milliard d'euros".

"Ce n'est pas la région ou le département qui vont créer des emplois privés", a insisté la présidente de la région Île-de-France qui souligne les incertitudes pour les investisseurs "compte tenu de ce qui vient d'arriver à Europacity".

La région va notamment lancer "une _revue de toutes les friches d’Île-de-France_, pour identifier les terrains sur lesquels on peut dire à un investisseur qu'il peut se lancer." Valérie Pécresse veut également "proposer à l'Etat de décentraliser la future Agence nationale de la cohésion des territoires à Villiers-le-bel", aider à la réimplantation d'une filière horticole dans le département "sur des terrains pollués", et va "mandater Grand Paris Aménagement pour lancer, via un cabinet d'experts indépendant, une évaluation de la qualité des sols dans le triangle de Gonesse".

Le plan d'urgence passera aussi par la création d'un nouveau lycée international et d'un internat d'excellence dans le Val d'Oise, la création d'un centres de formation d'apprentis (CFA) sur les métiers du numérique et d'une Maison du numérique, le développement d'un Campus des métiers de la sécurité.

Ça fait du bien au moral on se sentait un peu abandonnés !

"C'est bon pour le moral, on se sentait oubliés dans notre Val d'Oise" estime la présidente du département Marie-Christine Cavecchi qui attend maintenant un engagement fort de l'Etat. "Toutes les mesures proposées pourront être mises en place si l'Etat fait aussi son job ! Quand on contruit un lycée international dans l'est du département, il faut que l'état décide d'accompagner cette construction de postes de travail avec le rectorat etc."