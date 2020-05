Plan de déconfinement : la CPME de Côte-d'Or demande une "exonération du risque pénal"

Comment bien préparer le retour des salariés dans les petites et moyennes entreprises ? A moins d'une semaine maintenant du déconfinement, les règles de reprise d'activité se précisent pour les petites entreprises, qui sont impatientes de redémarrer mais pas à n'importe quel prix. Dans la foulée des annonces du ministère de Muriel Pénicaud, les organisations patronales appellent à la "clarification" sur les conditions du redémarrage. La CPME de Côte-d'Or. qui compte 700 adhérents est mobilisée depuis le début de la crise rappelle Geoffroy Secula son président, également patron de Bourgogne Recyclage. Pour lui le temps est compté.

Quelle situation pour nos entreprises ?

Geoffroy Secula : L'impact a été très fort depuis le début du confinement, ce sont 95 % des entreprises de notre région qui ont vu leurs chiffres d'affaires baisser! La moitié d'entre elles ont été totalement à l'arrêt. Et plus grave, 70% de ces entreprises ont vu leur chiffres d'affaires baisser de 50%, c'est énorme!

Quels sont les secteurs les plus touchés ?

G. S. : Tous ceux qui n'ont pas pu ouvrir du tout comme les restaurants, les commerces, mais aussi l'événementiel. Le BTP aussi a été très impacté et le tourisme.

Les protocoles de reprise se précisent, c'est une très longue liste de recommandations : l'instauration d'un espace minimum par salarié, la gestion des flux et des sens de circulation pour éviter les croisements, la désinfection régulière des locaux ou encore des marquages au sol. Est-ce que c'est possible tout ça dans la pratique ?

G.S : notre priorité a été depuis le début de protéger nos salariés, nos clients mais aussi et surtout nos entreprises donc nous allons veiller à respecter ces consignes mais attention car tous ces équipements sont un surcoût pour nos entreprises ! Et si c'est nécessaire et important, les chefs d'entreprise ne peuvent pas porter toutes les responsabilités ! L'obligation de moyens et de résultats c'est compliqué !

Votre organisation comme d'autres ont écrit à la ministre Muriel Pénicaud pour la mettre en garde contre des dérives, en particulier contre "l'insécurité juridique" qui pèse sur les entreprises, de quoi s'agit-il ?

G.S : Il faut absolument clarifier! On ne juge pas la stratégie sanitaire mais on a besoin que les consignes soient claires et qu'elles ne changent pas de semaine en semaine. Il n'y a rien de pire que de piloter sans avoir une vison à minima, à moyen terme, donc nous réclamons une exonération du risque pénal pour le chef d'entreprise lorsque tout a été mis en place. Aujourd'hui on s'adapte mais nous n'avons pas la garantie malgré tous ces règles sanitaires que le virus ne touchera pas un salarié de nos entreprises dont nous demandons une exonération du risque pénal.

Et sur le plan financier aussi vous alertez la ministre, que demandez vous ?

G.S : Dans ces protocoles tout aménagement est un surcoût, on demande donc que ces surcoûts liés à la pandémie soient déduits des cotisations des arrêts maladie, en clair qu'ils soient pris charge par l'Etat car s'il existe un certain panel d'aides en place très utiles, aucune aide n'est un cadeau !

Les aides remboursables c'est bien mais on souhaiterait de l'aide financière de l'Etat sur les équipements de protection à mettre en oeuvre.

Est-ce qu'avec cette crise, des entreprises ont déjà mis la clé sous la porte ?

G.S : A ma connaissance il n'y a pas d'entreprise en redressement mais d'ici un mois maximum, certaines vont devoir fermer car elles ne pourront pas survivre plus longtemps. Un chiffre m'inquiète, c'est celui de cette étude de la CMPE au niveau national qui montre que 50 % des entrepreneurs interrogés craignent la faillite de leur entreprise malgré les aides. C'est énorme.

Aujourd'hui quel est votre message aux entrepreneurs et aux clients également ?

G.S : aux entrepreneurs je leur dis que la CPME est à leurs côtés, une cellule de crise est mobilisée depuis le début plus que jamais pour les accompagner et tout savoir des aides possible comme par exemple le prêt garanti par l'Etat etc donc le message c'est contactez nous.

Oui on est très touchés, on a maintenu ce qu'on a pu mais tout le monde essaie de reprendre , sauf les restaurants et l’événementiel pour le moment, mais on prend toutes les recommandations nécessaires pour les salariés et pour nos clients. On est prêts à les recevoir. C'est indispensable car ce qui fera basculer tout ça c'est l'activité, pour retrouver un point d'équilibre.

