Malgré le plan de départ volontaire dont les contours seront précisés ce mardi à Villeneuve d'Ascq dans le Nord, les syndicats des trois magasins de Loire et Haute-Loire se disent tranquilles car le plan concerne des services au siège et exclut les grandes surfaces.

Plan de départ chez Auchan : les 3 magasins de Haute-Loire et Loire ne seraient pas menacés

Saint-Étienne, France

1.000 postes seraient menacés par un plan de départ volontaire chez Auchan. Les syndicats devraient être fixés ce mardi. La direction de l'enseigne les reçoit à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord pour trois CSE extraordinaires (comité social et économique). Les syndicats qui assurent disposer de très peu d'informations. Chez nous, on compte trois magasins Auchan : celui du Puy-en-Velay, Auchan Villars et celui de Centre 2 à Saint-Étienne.

Ils ne risquent a priori rien, car dans le peu d'informations dont disposent les syndicats, une certitude : ce plan de départ volontaire ne concerne pas les magasins ni la logistique... Mais des postes au sein de ce qui est appelé "les services d'appui", c'est-à-dire la comptabilité ou le marketing, dépendant d'une branche bien particulière du groupe Auchan, à savoir Auchan Retail France, basée à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, là où a lieu la réunion avec la direction.

Une question à l'ordre du jour

Malgré tout, les représentants syndicaux de chez nous, notamment Force Ouvrière et la CFDT, les seuls que nous avons réussi à joindre, ne sont pas tranquilles. Eux aussi ont un CSE ce mardi, un CSE normal, mais ils ont inscrit une question à l'ordre du jour : "Avez-vous des informations concrètes après la diffusion dans la presse d'un éventuel plan de départ volontaire qui concernerait 1.000 personnes ?" Syndicats qui rappellent encore que la direction n'a jusqu'ici laissé filtrer aucune information... Et qui espèrent qu'elle sera plus bavarde dans les heures qui viennent.

Pas d'horaire précis pour les CSE de Villeneuve d'Ascq, celui concernant les Auchan de chez nous durera toute la matinée, de 9h à 12h au moins.