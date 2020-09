Plan de relance : 120 millions d'euros consacrés au secteur sportif

Le ministère des Sports a annoncé ce samedi que 120 millions d'euros seraient consacrés au monde du sport, dans le cadre du plan de relance présenté jeudi dernier. L'objectif est de soutenir l'emploi et les clubs touchés par la crise liée à l'épidémie de coronavirus.

Une enveloppe de 120 millions d'euros est attribuée au monde du sport dans le cadre du plan de relance présenté cette semaine. C'est ce qu'a indiqué ce samedi le ministère des Sports dans un communiqué, à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble des représentants du secteur. Cela va permettre de soutenir le secteur sportif, durement touché par la crise liée à l'épidémie de coronavirus.

30 millions d'euros consacrés aux clubs amateurs et aux fédérations

40 millions d'euros seront dédiés à l'emploi pour les associations, 50 millions destinés à la transition énergétique des équipements sportifs. Et enfin, 30 millions sont réservés aux clubs amateurs et aux fédérations sportives, dont neuf millions pour leur développement numérique. "L'objectif est d'empêcher tout fermeture de clubs", a expliqué à franceinfo Frédéric Sanaur, le directeur de l'Agence nationale du sport, créée en 2019 pour s'occuper du haut-niveau et du "sport pour tous".

Selon Frédéric Sanaur, cette enveloppe va permettre à son agence de cofinancer la rénovation de 200 à 300 équipements sportifs en plus ces deux prochaines années, en isolant par exemple des piscines ou en installant des panneaux solaires. 10.000 emplois dans des clubs et fédérations sportives pourront également être créés, c'est-à-dire deux fois plus que prévu.

"Cette crise sans précédent a révélé la vulnérabilité du modèle sportif: la suspension, puis la reprise très progressive de toutes les activités et évènements sportifs ont eu des répercussions précoces et durables qui ont motivé le déploiement d'un soutien économique d'une envergure inédite", souligne le ministère.

Par ailleurs, le ministère a rappelé qu'un "mécanisme de compensation sera mis en oeuvre pour couvrir une partie des pertes de revenus des organisateurs de compétitions sportives, liées aux mesures administratives de limitation des jauges". "Les modalités pratiques et d'éligibilité seront validées rapidement", a-t-il ajouté, alors que le rugby ou le football engrangent des pertes importantes de recettes du fait de la limitation à 5.000 personnes dans les stades.