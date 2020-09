Pour le Medef de la Somme, le plan de relance est équilibré entre urgence et avenir

"On espère que cela va permettre d'éviter une vague de fermetures. Les montants sont conséquents." Invité de France Bleu Picardie ce vendredi, Nicolas Blangy, le vice-président du Medef de la Somme et président de la fédération du bâtiment dans le département salue l'initiative du gouvernement qui a détaillé jeudi le plan de relance de l'économie pour tenter de sortir de la crise du coronavirus.

à lire aussi Plan de relance : ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

35 milliards pour les entreprises ce n'est pas rien, le chômage partiel a quand même montré son efficacité depuis le début de la crise, on a pas une montée en flèche du chômage donc on espère que le plan de relance va redonner une impulsion après toute cette période passée sous morphine.

Pour autant, si l'entrepreneur approuve le plan de relance, certains points auraient pu être renforcés selon Nicolas Blangy. Une baisse de 20 milliards d'euros d'impôts de production est accordée aux entreprises sur deux ans. "Evidemment on va toujours dire que ce n'est pas assez et c'est normal, on est dans un pays où on a l'un des plus lourds impôt de production. On avait, avant cette baisse 70 milliards d'euros d'impôts, la moyenne européenne est plutôt autour de 40."

Nicolas Blangy, le vice-président du Medef de la Somme et président de la fédération du bâtiment dans le département © Radio France - François Sauvestre

Nicolas Blangy s'inquiète aussi des remboursements à venir pour les entreprises. "On a donné beaucoup de liquidités aux entreprises mais en fait on a pas donné on a prêté. Il va falloir rembourser les prêts garantis par l'Etat, les reports de charges. Certaines entreprises auront du mal à rembourser."

Et Nicolas Blangy de citer l'exemple de son entreprises de peinture en bâtiment qui emploie cent salariés. "Pour moi cela représente 500 000 euros. Je suis contraint de les rembourser en un an si je n'ai pas une garantie bancaire pour pouvoir prolonger sur deux ou trois ans."