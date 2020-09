Plan de relance: Carole Delga salue les efforts faits pour le trafic ferroviaire

Carole Delga salue dans un communiqué publié ce jeudi la volonté de transition écologique voulue par le gouvernement, tout en essayant de "préserver l'emploi et en soutenant le pouvoir d'achat des familles". 100 milliards d'euros vont donc être investis sur trois ans pour soutenir ce vaste plan de relance de l'économie française. Et parmi ces 100 milliards, 11 sont déjà promis aux transports. Pour ce qui est des lignes ferroviaires, 4,7 milliards doivent être alloués à la SNCF pour le fret ferroviaire, les petites lignes ainsi que les trains de nuit.

Un seul cap à suivre

Carole Delga prend note de toutes ces ambitions affichées pour le trafic ferroviaire. Elle espère en tout cas qu'elles seront mises en oeuvre. Que ce soit pour la ligne de nuit Paris-Rodez-Toulouse comme pour les petites lignes ferroviaires, la présidente de région continue de batailler pour préserver et même renforcer l'offre de trains en Occitanie.

Carole Delga "attend aussi des actes sur les deux lignes à grande vitesse" qui manquent encore à l'Occitanie selon elle. Une référence aux deux lignes Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan, toujours attendues par la présidente de région mais encore en cours d'étude. Carole Delga préfère donc rester vigilante et surtout attendre qu'il "se transforme en actes le plus rapidement possible".

La troisième ligne de métro

De son côté, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc se félicite également des aides prévues pour les lignes de transport collectifs en site propre... Une aide générale à hauteur d'1,2 milliard d'euros dans laquelle s'inscrit la troisième ligne de métro prévue à Toulouse. Une "ligne verte" portée par le maire actuel et dont les travaux sont en cours. Le plan "donne des moyens que la ville espérait" selon Jean-Luc Moudenc. Le maire de Toulouse se dit maintenant "impatient" de discuter avec l'Etat des éventuelles aides qu'il pourrait apporter au projet.