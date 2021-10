Plan de relance dans le BTP : "Pour nous c'est une illusion" explique Christian Bodin

C'est la semaine des métiers du BTP à Pôle emploi cinq jours pour présenter le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec session de recrutement et visites de chantiers. Cependant le secteur est inquiet face à une relance moins franche qu'il n'y paraît.

Y-at-il une crise du secteur des travaux publics. "Oui" répond sans ambages Christian Bodin, directeur de la SETEC et président de la Fédération régionale des travaux publics. "Notre activité, c'est 70, 80, % de marchés publics. Nous sommes en début de cycle électoral, avec un retard à l'allumage dû aux conditions sanitaires qu'on a connues. Et aujourd'hui, on est un peu dans le creux. On comptait beaucoup sur le plan de relance. Or, pour les travaux publics, c'est pratiquement rien." 40 millions sur les 1.5 milliards débloqués . Une portion "infime" insiste Christian Bodin qui souligne que les chantiers bénéficiant de ces crédits étaient étaient "pratiquement déjà lancés" et ne constituent donc pas une plus-value pour le secteur qui espérait plus d'ambition de la part des communautés territoriales "On aimerait voir une action sur les réseaux, par exemple par l'Agence de l'eau ou sur les voiries." déclare Christian Bodin qui rappelle que le secteur des travaux publics fait vivre une soixantaine d'entreprises, et 800 salariés dans l'Indre.

Des collectivités entravées pour lancer des chantiers

Christian Bodin reconnait cependant des circonstances atténuantes aux collectivités ciblant notamment "deux gros soucis."

L'établissement des dossiers de subventions est très lourd à tel point que le département serait viendrait en aide aux communes "sur ces montages de dossiers." à la fois pour simplifier les démarches et raccourcir les délais d'attente. Autre point d'achoppement qui met en colère le président de la FRTP, les trop fortes contraintes administratives qui privilégient selon lui le "moins-disant" économique.

Pour Christian Bodin, les services administratifs regardent "le moindre centime. Ça veut dire est ce que des entreprises locales, aujourd'hui sont mises de côté, écartées, pour privilégier d'autres entreprises au coût réduit, constate Christian Bodin, fustigeant des "critères qui ne tiennent pas compte de la proximité. On vous parle d'environnement, mais on ne tient pas compte des transports, des personnels, etc. Donc, le local n'est pas privilégié."

Autres difficultés pour le secteur les fortes tensions sur les prix, les fournisseurs en raison des pénuries de matières premières. "On est sur des augmentations de 20 à 40% de fournitures. Dans les travaux publics. La fourniture, c'est un tiers du prix des travaux." Pour l'instant les entreprises ne sont pas en faillite mais Christian Bodin affirme que certaines sont sur le fil : "Il y a des petites structures qui sont qui sont déjà un peu à la peine. Plus ça va aller, plus ça va être compliqué..."