Plan de relance du département de la Loire : 15 millions de subventions aux communes

Le département de la Loire a annoncé vendredi 26 juin un plan de relance de 15 millions d'euros. Une enveloppe qui s'ajoute aux 34 millions d'euros d'aides aux communes et intercommunalités. Si le département a choisi d'augmenter les subventions pour les communes, c'est parce qu'elles ont aujourd'hui des budgets très amoindris. D'abord parce qu'il a fallu acheter des masques ou du gel hydroalcoolique par exemple pour faire face à la crise du Covid-19 mais aussi parce qu'elles ont des recettes fiscales notamment en moins.

Or la commande publique des communes, c'est un des principaux leviers pour doper le carnet de commandes des entreprises. Et c'est bien pour cela que le département promet de verser davantage de subventions aux communes pour les aider à pouvoir honorer les chantiers déjà lancés... et puis pourquoi pas à accélérer des projets futurs.

Aider les communes dans leurs projets, voilà donc le projet de ce plan de relance mais ce ne sera pas sous n'importe quel critère : la solidarité aux personnes âgées mais aussi la transition numérique, écologique, énergétique, c'est la priorité ! En clair, la simple réfection d'une route pourrait ne pas être pris en compte par ce plan de relance mais un projet de piste cyclable sur une commune pourrait tout à fait être, lui, financé via cette enveloppe.

Un seul projet par commune pourra être déposé : des projets qui peuvent être déposés dès ce 1er juillet jusqu'au 31 octobre. Ils seront lancés au plus tard le 31 décembre prochain.