Plan de relance économique : comment les entreprises se portent-elles en Drôme-Ardèche ?

Que faut-il faire alors pour éviter la crise économique pressentie par le gouvernement ? Jean Castex, le Premier ministre, détaille ce jeudi son plan de relance de 100 milliards d'euros suite à la crise sanitaire. En Drôme-Ardèche, la situation n'est pas préoccupante pour le moment mais les craintes se portent sur les mois à venir.

Des redressements et liquidations judiciaires en forte baisse

Ce sont surtout les secteurs de l'aéronautique et les sous-traitants dans le milieu de l'automobile qui s'inquiètent pour la suite selon les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) de Drôme et d'Ardèche. Les carnets de commandes ont souvent été décalés avec la crise sanitaire. Dans certains cas, le retard atteint un an et demi.

Malgré tout, le bilan en cette rentrée est très positif. Dans les tribunaux de commerce, le nombre de procédures de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires est en forte baisse. Toutes procédures confondues, la baisse est de 42% dans la Drôme et de 24% en Ardèche. Cela signifie que les entreprises - et particulièrement les petites et moyennes entreprises - ont tenu le coup après les deux mois de confinement et la reprise depuis le mois de mai.

Cette baisse, si elle est positive, cache malgré tout une situation plus précaire. Les entreprises de nos départements sont actuellement sous perfusion. Les aides accordées au titre du fond de solidarité atteignent quasiment 77 millions d'euros selon les derniers chiffres recensés. Les mesures de chômage partiel ont été financées à hauteur de 100 millions d'euros sur l'Ardèche et la Drôme. Que se passera-t-il si ces aides sont levées ? La question sera certainement soulevée ce jeudi par le gouvernement.

Des aides temporaires

Depuis le déconfinement, les chefs d'entreprise ont également bénéficié de souplesses concernant le paiement des créances. Le nombre de signalements pour impayés a chuté de 65% cette année auprès du tribunal de commerce en Ardèche. De nombreux créanciers institutionnels ont cessé toutes procédures, ou presque, depuis quatre mois.

Les mesures gouvernementales sont donc particulièrement attendues pour espérer une transition la moins douloureuse possible. Comment redonner du souffle aux secteurs de la culture et de la nuit qui souffrent beaucoup depuis la fin du déconfinement ? Comment encourager également les entrepreneurs à reprendre des risques pour embaucher ? Le nombre d'immatriculations d'entreprise a diminué de 8% à la fin août en Ardèche.