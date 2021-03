Plan de relance : en Dordogne, Manuco va toucher une aide de l'Etat

Deux entreprises périgourdines vont toucher une aide financière de l'Etat via le dispositif "Territoires d'Industries" et le plan de relance : Rubi Cuir à Boulazac et Manuco à Bergerac. Cette dernière va pouvoir augmenter les capacités de ces lignes.

248 000 euros. Voilà la somme que va toucher Manuco, entreprise phare de Bergerac qui produit de la nitrocellulose pour le civil et le militaire. Cette somme versée par l'Etat via son dispositif "Territoires d'Industries" va permettre à Manuco de concrétiser plus facilement un projet.

Un projet à 1,5 million d'euros

C'est Manuco qui a sollicité cette aide exceptionnelle de l'Etat en pleine crise sanitaire pour l'aider à concrétiser un projet : augmenter les capacité de ces lignes existantes. 248 000 euros sera versée à l'entreprise sur des travaux à 1,5 million. Le projet a une vertu économique et environnementale selon Bruno Fourest le directeur du site de Manuco à Bergerac : "On va pouvoir recycler davantage d'acide, donc ça nous évite d'en acheter et donc cela fait moins de camion sur la route et de devoir en resortir du site sous forme de déchets. On va réutiliser tous ces acides en interne". L'entreprise devrait faire de belles économies : "Le marché est concurentiel donc on sera plus compétitif" poursuit-il.

Le projet pourrait voir le jour dans l'année et selon le grand PDG du groupe cet investissement peut faire durer Manuco dans le temps. Le site de Bergerac emploie 78 salariés.