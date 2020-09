Plan de relance : "Il faut de l'audace et des projets", explique la CPME de l'Indre

Le gouvernement a dévoilé son plan de relance de 100 milliards d'euros. Les petites et moyennes entreprises devraient en profiter pour financer et développer des projets. Dans l'Indre, le président de la CPME invite les chefs d'entreprises à faire preuve d'audace.

25 milliards d'euros seront consacrés aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux très petites entreprises, dans le cadre du plan de relance dévoilé par le gouvernement jeudi 3 septembre. Une nouvelle saluée par le président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) de l'Indre. "C'est un effort sans précédent à saluer. C'est une économie qui va soutenir des projets et c'est une chance pour notre territoire", indique Laurent Charvoz, invité de France Bleu Berry ce vendredi. "À nous de défendre des projets qui pourront être financés. Entre les annonces et la réalité, il y a toujours une érosion. Soyons attentifs à ce que ces 100 milliards ruissellent jusqu'à nos territoires", poursuit le président de la CPME 36.

Encourager les projets locaux pour sortir de la crise

Laurent Charvoz se veut positif et confiant pour l'avenir. La situation actuelle n'est pas si mauvaise que ça, malgré la crise économique en cours. "C'est pas si mal. On a une situation où des plans sociaux ont été annoncés dans les secteurs de l'automobile et l'aéronautique. Mais il y a plutôt une bonne résistance de l'emploi dans ces secteurs", précise le président de la CPME de l'Indre. "Et puis d'autres secteurs ont tiré leur épingle du jeu. Notamment dans le bâtiment et les travaux publics, la relance a été initiée par beaucoup de donneurs d'ordres publics", ajoute-t-il. Malgré tout, il n'élude pas les difficultés rencontrées par certaines entreprises. "Il y a encore de la fragilité. Avant la crise, des entreprises étaient déjà en difficulté. Les PME ne demandent pas forcément des aides mais à pouvoir garnir leurs commandes", indique Laurent Charvoz.

Nous sommes tous prêts à aller de l'avant dans les semaines qui viennent

La sortie de la crise économique ne se fera pas en étant attentiste. "Il faut de l'audace et une dynamique de projets. On a du savoir-faire dans l'Indre. Il faut faire confiance aux entrepreneurs, à nos élus. On va vers une reconquête de nos propres actions. Le fait que ce soit une économie de projets, c'est la première fois depuis très longtemps. Des projets, il y en a dans le département", conclut le président de la CPME de l'Indre.