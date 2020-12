Plan de relance : la Gendarmerie du Cher dotée de trois "5008"

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, le ministère de l'Intérieur poursuit ses efforts pour équiper au mieux les forces de l'ordre, et notamment la Gendarmerie Nationale. Cette année, par moins de 16 véhicucles neufs ont été remis au groupement de Gendarmerie du Cher, avec une affectation au plus près du terrain, au sein des brigades. Parmi ces véhicules, trois 5008 Peugeot, remis aux unités de Mehun-sur-Yèvre, Henrichemont et Levet.

Des voitures "made in France" et qui répondent parfaitement au cahier des charges et aux missions de la gendarmerie. "Utilisés notamment dans le cadre du Dispositif de Gestion des Évènements expérimenté depuis le 1er décembre 2020 sur le département du Cher, ces 5008 sont un outil de choix dans la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien en permettant la réalisation dans des conditions optimales des fonctions contact, prévention, intervention et investigation par les militaires du département" précise le Groupement de Gendarmerie du Cher.