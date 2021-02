Plan de relance : Claas Tracteurs veut s'ouvrir à de nouveaux marchés et augmenter sa production

Une dizaine d'entreprises sarthoises bénéficie du Plan de relance du gouvernement, destiné à redresser l'économie française face à la crise sanitaire. Parmi elles, le constructeur de tracteurs Claas, installé au Mans.

"Le dossier de Claas était très complet", souligne Patrick Dallennes, le Préfet de la Sarthe, venu visiter les locaux de l'entreprise pour l'occasion. Pour bénéficier du Plan de relance, le site a présenté trois axes de développement. D'abord, "la modernisation des lignes de production", explique Etienne Bourasseau, le directeur industriel du site.

"Moderniser et rechercher la qualité"

"Elles commencent à être vétustes, poursuit-il, expliquant que leur modernisation permettra de mieux répondre aux exigences des clients". Second investissement : l'acquisition d'une cabine peinture multifonction, pour "intégrer une activité à l'usine et ainsi s'assurer de la qualité des pièces peintes. Par exemple pour les tracteurs destinés au déneigement, qui nécessitent d'être plus robustes".

Créer un centre de formation

Enfin, Class a présenté dans son dossier le souhait de créer, sur son site manceau, un centre de formation. "La Class Académie permettra de développer les compétences des personnes qui sont déjà là, mais aussi de [nos] filiales de distribution", précise Etienne Bourasseau.

L'entreprise se laisse jusqu'à 2023 pour développer ces trois nouveaux axes. D'ici là, elle s'engage à la sécurisation de l'emploi pour ses quelques 650 collaborateurs au Mans, et espère augmenter de 30% ses capacités de production d'ici 2025.