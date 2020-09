Plan de relance : le Premier ministre Jean Castex attendu dans les Vosges ce jeudi

Le Premier ministre est attendu dans l'après-midi de ce jeudi 3 septembre à Golbey près d'Epinal, à l'usine Pavatex qui produit des panneaux d'isolation en bois. Les services de communication de Matignon, préviennent que Jean Castex sera accompagné par quatre autres ministres, Barbara Pompili en charge de la Transition écologique, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Plus tôt dans la journée, Jean Castex, doit annoncer le plan de relance de l'économie française, vers 16h30, il sera chez le fabricant vosgien puisque "la rénovation énergétique est l'un des piliers de France Relance, puissant levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de création d'emplois non-délocalisables et d'amélioration du pouvoir d'achat", indique dans un communiqué les services du Premier ministre.

"Les membres du gouvernement détailleront les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments et détailleront les mesures prises pour accélérer son déploiement sur le territoire dans le cadre de France Relance" précise encore la communication officielle.