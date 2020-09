Plan de relance : les entreprises manufacturières du Gier veulent pouvoir recruter

Les baisses d'impôts de production prévues dans le plan de relance du gouvernement sont "très importantes" pour Yannick Marcon. Le directeur général de Pichon mécanique, à L'Horme, estime que c'est une aide utile à son entreprise, comme toutes celles du Club Gier entreprises d'ailleurs.

"Pour une entreprise comme la mienne qui fait entre sept et huit millions d'euros de chiffre d'affaires, _les impôts et les charges c'est un million d'euros_, [...] donc la moindre baisse de charges ou de taxes sera grandement appréciée et va favoriser nos marges", explique le chef d'entreprise. "Ce sont des mesures concrètes et les plus rapides", ajoute-t-il.

Yannick Marcon, directeur général de Pichon Mécanique

Une formation sur mesure en préparation avec le Club Gier entreprises

Pour Pichon mécanique, la baisse du chiffre d'affaires liées à la crise du coronavirus devrait être de "20% si tout se passe bien". L'entreprise a fermé pendant 15 jours à la mi-mars au début du confinement, mais la reprise a pris plus longtemps. "Le mois d'avril pour nous ça a été un chiffre d'affaires inférieur à un mois d'août qui est traditionnellement le mois le plus bas de l'année", commente Yannick Marcon.

Le Premier ministre Jean Castex a demandé aux entreprises, avant l'annonce du plan de relance, de s'engager "fortement pour l'emploi". Yannick Marcon se dit prêt à recruter en 2021, et même dès maintenant, mais les candidats qualifiés sont peu nombreux : "j'ai quatre ou cinq postes à pourvoir [l'entreprise compte une soixantaine de salariés] dès aujourd'hui; les compétences sont tellement rares que c'est un investissement qu'on serait prêt à faire à très court terme".

Pour pallier ce manque de qualification, Yannick Marcon et plusieurs autres dirigeants d'entreprises manufacturières du secteur lancent leur propre formation, par le biais du Club Gier entreprises et en partenariat avec le CFAI de Saint-Étienne. L'objectif est de former une dizaine de personnes aux métiers de l'usinage, avec des formateurs qui sont d'anciens salariés des entreprises impliquées.