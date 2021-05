Plan de relance pour la culture : 1,4 million pour le patrimoine en Dordogne

Les grandes lignes du plan de relance pour la culture ont été dévoilées ce lundi par le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat. Elles suivent les annonces déjà faites aux niveaux national et régional avec deux milliards d'euros pour la culture. Tous les secteurs devraient bénéficier de ce plan. Mais le patrimoine est à l'honneur chez nous. En Périgord, 10 sites vont se partager 1,4 million d'euros.

Dix sites sélectionnés

L'argent va être investi dans des rénovations. La plupart des édifices sélectionnés attendaient déjà des subventions pour démarrer les travaux. Les dossiers étaient déjà faits. Il s'agit des projets :

Valorisation du patrimoine gallo-romain de Périgueux

Rénovation de la toiture du presbytère de Saint-Aquilin

Restauration de l'intérieur de l'église de Grand-Brassac

Rénovation de l'église de Festalemps

Réfection de la couverture en lauze du cœur de l'église de La Tour-Blanche

Réhabilitation de la tour de l’évêché à Sarlat

Réhabilitation de bâtiments historiques du centre bourg de Belvès

Réhabilitation de l'église de Jumilhac-le-Grand

Rénovation de la toiture de l'église de Cubjac

Restauration de l'église de Sainte-Croix-de-Mareuil

En plus de ces dix sites, deux millions d'euros vont être injectés pour la rénovation et des travaux d'aménagement des communs du domaine de Campagne pour créer des réserves au Musée national de la Préhistoire et agrandir le Centre de conservation et d'études. L'abbaye de Brantôme va aussi toucher une aide de l'Etat de 42.000 euros pour sécuriser ses grottes.