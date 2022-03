Plan de résilience : "baisser en urgence la TVA " selon Dominique Viprey, président du BTP dans le Doubs

Face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine, l'inquiétude grandit dans les entreprises de la région. Et les attentes sont grandes avant le plan de résilience que doit présenter Jean Castex le premier ministre. Il faut d'abord en urgence "des mesures transitoires de _baisse sur la TVA sur les carburants_" estime Dominique Viprey président de la Fédération du BTP dans le Doubs. Il était notre invité ce mercredi matin.

Un gel des prix de l'énergie et des carburants

Cela passe également par un gel des prix de l'énergie et des carburants selon lui. "On va également demander que l'intégralité de l'activité partielle soit prise en charge lorsqu'un chantier est arrêté pour cause de pénurie", complète Dominique Viprey. "Il faudrait ensuite une actualisation dynamique des prix : on a signé des marchés en 2020-2021, on achète maintenant notre matériel pour construire, les prix sont souvent actualisés avec 4 à 6 mois de retard, il faudrait que ce soit beaucoup plus rapide pour que les entreprises ne perdent pas d'argent."

"Une baisse des charges et des taxes serait la bienvenue" - Dominique Viprey

Enfin, "une baisse des charges et des taxes serait la bienvenue" selon le président de la Fédération du BTP dans le Doubs "pour que les gens puissent tout simplement vivre de leur métier." Le secteur du BTP représente 200 entreprises et 10.000 emplois dans le seul département du Doubs.