Plan de résilience : les blocages des dépôts pétroliers maintenus en Bretagne

Le "plan de résilience" à peine présenté par le Premier ministre Jean Castex ce mercredi, les entrepreneurs de travaux publics et de travaux agricoles mobilisés devant le dépôt pétrolier de Lorient ont décidé de maintenir le blocage. Même chose au dépôt de Brest et de Vern-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine.

35 centimes par litre

Pour soutenir la filière pêche, durement touchée par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le Premier ministre a annoncé une baisse de 35 centimes du litre de gazole jusqu'au 31 juillet. Les pêcheurs se disent "satisfaits" de cette mesure, qui va leur permettre de reprendre la mer. A Quimper, les poissonniers s'inquiétaient de devoir fermer leurs boutiques.

Les mesures annoncées pour les autres secteurs sont jugées insuffisantes pour les entrepreneurs de travaux publics ou de travaux agricoles. Jean Castex a annoncé ce mercredi que l'Etat prendra en charge une part des surcoûts des entreprises très consommatrices d'énergie et une remise de 15 centimes sur les prix des carburants étendue au gaz naturel et au GPL.

"Mesurettes"

Le blocage du dépôt pétrolier de Brest est maintenu © Radio France - Nicolas Olivier

"C'est rien du tout, a réagi Yvon Le Callonec, entrepreneur de travaux agricoles à Plaudren, dans le Morbihan. Ca ne nous empêchera pas de mourir financièrement dans 15 jours !" Présent à Lorient pour le blocage du dépôt pétrolier, il reste mobilisé et parle de "mesurettes". "On demande quelque chose de fixe et définitif : 1,30 euro pour le gazole TTC et 0,80 euro pour le GNR", le gazole non routier. "On ne débloque pas, et on ne lâchera pas", termine l'entrepreneur.