Plan de restructuration chez Axéréal, à Olivet dans le Loiret : 220 postes supprimés

C'est officiel : Axéréal, basé à Olivet, dans le Loiret, vient de valider son plan de restructuration. Il prévoit la suppression de 220 postes et la fermeture d'une centaine de silos, selon un communiqué de l'intersyndicale du groupe agricole coopératif.

Le projet avait été présenté aux organisations syndicales en novembre 2020. Après avoir été négocié en interne jusqu'à mi-janvier, puis validé par le conseil d'administration d'Axereal, ce plan a reçu l'aval de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) le 11 février.

Premières suppressions de postes au printemps 2021

"Les premières mesures vont s'appliquer dès ce printemps avec la suppression d'un peu plus d'une centaine de postes d'ici fin juin 2021 et la fermeture d'une soixantaine de sites sur la même période. Une autre vague de suppressions de postes et de fermetures de sites interviendra au printemps 2022", indique l'intersyndicale.

Cela concernera d'abord le siège d'Axéréal, à Olivet (où le groupe avait emménagé en septembre 2014) pour un peu moins d'une centaine d'emplois ; les autres suppressions d'emploi affecteront les différents sites dans la zone de collecte du groupe, qui s'étend sur seize départements, du sud de l'Ile-de-France au nord de l'Auvergne. Le groupe, qui figure parmi les plus gros groupes coopératifs français, justifie ce plan d'économies par la nécessité d'une "réforme du modèle économique de la coopérative".

L'ampleur et la rapidité du plan choquent les salariés

"C'est la conséquence de ce que l'on peut voir au niveau des exploitations agricoles, commente Philippe Eloi, secrétaire du CSE (comité social et économique) : baisse de rentabilité, impact des aléas climatiques, pression environnementale... Il fallait remettre en cause notre modèle économique, c'est évident." La direction entend ainsi développer "les filières les plus rémunératrices pour les producteurs et la digitalisation des activités" ainsi que faire évoluer les sites de collecte et de transformation "en cohérence avec les nouvelles attentes du marché".

En revanche, l'élu syndical s'interroge sur l'ampleur et la rapidité de ce plan de restructuration : "Dans le passé, souligne-t-il, on a déjà connu des réorganisations, mais cela s'était fait avec une certaine rondeur, et là, ce n'est pas le cas. On aurait pu davantage anticiper plutôt que d'être mis devant le fait accompli. L'ampleur et la rapidité de ce plan choquent fortement bon nombre de salariés."

Une centaine de départs volontaires ?

L'impact social devrait toutefois être atténué par des départs volontaires et des reclassements, une centaine de salariés ont manifesté leur intérêt dans le cadre d'un plan de départ volontaire. "Mais on ne pourra pas éviter certains licenciements secs", regrette Philippe Eloi.

Axéréal emploie 4.000 personnes en France et à l'étranger pour un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros. Il collecte environ 5 millions de tonnes de grains auprès de 12.700 agriculteurs.