Plan "France 2030" : le porte-parole du syndicat Sud Industrie en Franche-Comté réclame des "actes forts"

Alexis Sesmat était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, avant les annonces du président de la République Emmanuel Macron sur un plan d'investissement massif pour le secteur industriel français.

Le chef de l'État Emmanuel Macron dévoile ce mardi un plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros. "France 2030" doit permettre de créer des champions dans les technologies d'avenir, et de rendre sa superbe à la France en matière d'industrie. L'objectif est de retrouver une indépendance française et européenne en rivalisant avec les géants chinois et américains. L'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, Alexis Sesmat, porte-parole du syndicat Sud Industrie, espère des actes plutôt que des paroles.

France Bleu Belfort Montbéliard : Qu'est ce que vous attendez concrètement de ce plan qui va être présenté ce matin par le chef de l'Etat?

Alexis Sesmat : Tout d'abord, je voudrais rappeler que en 30 ans, la France a perdu la moitié de son industrie en termes de PIB, a perdu énormément de salariés. A l'échelle de Belfort, depuis le rachat de la branche énergie d'Alstom, c'est 20% de postes qui ont été supprimés. Ce que nous attendons, ce sont des actes et des actes forts qui permettent de, au-delà de réindustrialiser, d'arrêter l'hémorragie. Arrêter la désindustrialisation.

On attend beaucoup d'annonces sur la question de l'hydrogène. On en parle beaucoup en Franche-Comté. C'est une bonne idée de miser sur cette nouvelle filière?

Personnellement, j'y crois. Le Nord Franche-Comté est bien placé et nous nous sommes quand même le fer de lance de l'énergie depuis plus d'un siècle. Et ce qui est le pari gagnant, c'est le mix énergétique et l'hydrogène qui a entièrement sa place. Le Nord Franche-Comté doit trouver sa place dans les développements de cette nouvelle filière. General Electric doit être un acteur. Ce n'est pas au détriment, mais c'est avec General Electric et d'autres acteurs qui doivent émerger.

On entend aussi parler de projets de mini centrales nucléaires. Belfort pourrait être concernée. Ça aussi, ça serait une bonne chose?

Oui, parce que quand on parle d'industrie, on pense souvent aux ouvriers, aux ateliers. Mais on oublie aussi une grosse partie qui occupe la moitié des effectifs à Belfort : les ingénieurs, les techniciens qui intègrent les turbines et les alternateurs et peut être demain, les mini réacteurs nucléaires au sein d'une centrale électrique. C'est un sujet qui est extrêmement important, qui doit avoir toute l'attention de nos gouvernants, car c'est un savoir faire qui est menacé aujourd'hui par les restructurations de General Electric.

Le nucléaire fait un retour en grâce. Mais n'y a t-il pas une espèce de paradoxe quand on sait que Fessenheim, qui n'est pas loin de chez nous, va fermer?

Mais faisons de Fessenheim un démonstrateur. Installons aussi peut être les futurs SMR, les futurs petits réacteurs français. Servons nous des infrastructures de Fessenheim. Tout y est installé pour alimenter le réseau électrique. On parle d'hydrogène, on parle de SMR. Nous avons tous les ingrédients, plus le savoir faire nord franc comtois. Nous avons tous les ingrédients dans un petit périmètre pour y démontrer que la France est capable de donner une réponse à la transition énergétique.

On attend beaucoup également d'annonces à propos du rachat de la branche nucléaire d'Engie par EDF. Vous attendez que le chef de l'Etat se positionne clairement sur ce dossier?

Il nous faut une vision claire au delà du périmètre du rachat. Ce que nous attendons, c'est une politique industrielle, une vision pour la France, une vision qui est absente depuis depuis bientôt trente ans, malheureusement. Le PIB français a été divisée par deux entre 90 et aujourd'hui. La France, qui était un des fers de lance des premières révolutions industrielles, est la lanterne rouge aujourd'hui en Europe, juste devant le Luxembourg, Chypre et la Grèce. Pour vous dire que la France est tombée bien bas en questions industrielles. Donc, il est vraiment nécessaire de réagir. Aujourd'hui, il ne faut pas des paroles. Il nous faut vraiment des actes.