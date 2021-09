Plan France Relance : deux nouveaux lauréats en Côte-d'Or et un en Saône-et-Loire

Le plan France Relance et son fonds d'accélération des investissements dans les territoires" vont bénéficier à neuf nouvelles entreprises en Bourgogne-Franche-Comté dont deux en Côte-d'Or et une en Saône-et-Loire. La liste a été dévoilée ce mardi 21 septembre 2021.

Le « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires » s’inscrit dans le cadre de « France Relance » et du dispositif Territoires d’industrie. Il vise à financer les projets industriels les plus structurants pour les territoires. Après une instruction technique et financière réalisée par la direction régionale de Bpifrance, les choix se font au plus près du terrain, à travers une co-décision du préfet de région et de la présidente du Conseil régional. L’instance régionale d’accélération priorise les projets et décide des montants octroyés aux entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Elle s’est tenue dernièrement le 16 juin et 7 juillet et a décidé d’accompagner 9 nouvelles lauréates.

Les neuf entreprises retenues en Bourgogne-Franche-Comté

• CLEIA à Nolay (21) pour l’acquisition de moyens informatiques de pilotage et de réalisation de ses contrats commerciaux de conception, fabrication et mise en service d'équipements industriels ;

• HELITE à Dijon (21) pour la modernisation de son outil de production afin de passer de l’artisanat à l’industrialisation ;

• BROCHOT à PATORNAY (39) pour un investissement dans des tours à commande numérique afin de relocaliser une partie de la production

• L'ARBOISERIE à Mouchard (39) pour l’acquisition d’une ligne de fabrication afin de développer l’activité et la productivité ;

• TECHNOLOGIES & HABITATS à Bans (39) pour construction d'un site de production à Champvans ;

• FRANCOIS POUENAT à Varennes-Vauzelles (58) pour l’acquisition de machines numériques permettant de pousser la précision et la qualité de ses ouvrages ;

• SAÔNOISE à Villers Les Luxeuil (70) pour l’acquisition d'une ligne de fabrication afin de moderniser son outil de production et de développer de nouveau produits ;

• SO BAG à Blanzy (71) pour développer la digitalisation de l’entreprise, la mécanisation et l’automatisation afin de développer ses positions vis-à-vis de la concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre ;

• CARTONNAGE DU CHÂTEAU à Belfort (90) pour moderniser son outil de travail et augmenter sa capacité pour répondre à la forte demande, depuis la crise sanitaire ;

Ces projets représentent un investissement global de plus de 11 millions d’euros par ces entreprises qui seront alors soutenues par près de 3 millions d’euros de subvention d’État. Depuis le lancement de ce fonds, 79 projets industriels, majoritairement de PME et d’entreprises de taille intermédiaires (ETI), ont déjà été accompagnés ce qui représente plus de 36 millions d’euros de subventions de l’État.