Plan France Relance en Côte-d'Or : une entreprise de Pouilly-en-Auxois va bénéficier de fonds de l'Etat

Immunodiagnostic System France à Pouilly en Auxois est une entreprise spécialisée dans le diagnostic in vitro et plus particulièrement dans la conception et fabrication d'automates d'immunochimie. Elle fait partie des 35 lauréats dans le secteur de la Santé retenus par le gouvernement.

La carte des 35 nouveaux projets de relocalisation lauréats dans le secteur de la santé - gouvernement

Les investissements effectués grâce au plan France Relance vont permettre à cet entreprise d'accroître et moderniser ses capacités de production.

"Ce projet répond ainsi à la nécessité de renforcer la maîtrise de cet élément critique, nécessaire au suivi de l'état immunitaire de la population face à la Covid-19, et de préparer le rebond de l'activité courante en laboratoire." précise le ministère

France Relance mobilise plus de 35 milliards d'euros en faveur de l'industrie autour de quatre axes : décarboner, relocaliser, moderniser et innover