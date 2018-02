De fortes gelées sont attendues cette semaine en Côte d'Or et les sans-abris ont besoin d'aide. L'association "Société dijonnaise de l'assistance par le travail" (SDAT) propose, à partir de ce lundi, dix lits supplémentaires et ouvre même le dimanche pour apporter soutien, chaleur et nourriture.

Les nuits prochaines, les températures vont sévèrement chuter. Le thermomètre affichera -5°c au réveil : en ressenti, le mercure pourrait même descendre jusqu'à -10°c, voire -11°c. Conséquence : la préfecture de Côte-d'Or a activé ce vendredi l'alerte orange du "plan grand froid". Un plan qui renforce la veille et les capacités d’accueil des sans-abris dans le département.

L'accueil de jour était ouvert exceptionnellement ce dimanche 25 février. Il le sera probablement dimanche prochain. © Radio France - Lucas Valdenaire

"Il y a les chiens qui nous réchauffent"

Ceux qui dorment dans la rue sont en danger et les associations se mobilisent encore plus ces jours-ci. C'est le cas, par exemple, de la Société dijonnaise de l'assistance par le travail. Pendant la trêve hivernale, la SDAT propose un accueil de jour mais aussi une halte de nuit. En temps normal, 20 personnes (au maximum) peuvent y trouver refuge. Mais là, à températures exceptionnelles, dispositif exceptionnel : dix lits supplémentaires sont mis à disposition. Le foyer reste également ouvert tous les jours même les dimanches. C'était le cas ce 25 février.

L'accueil de jour est désormais ouvert même le dimanche à la SDAT de Dijon © Radio France - Lucas Valdenaire

Bastien (le prénom a été modifié) a 31 ans. Il est à la rue depuis six ans et consent désormais à dormir à l'abri, au foyer de la SDAT de Dijon. Il est désormais trop difficile de passer la nuit dehors : "Le plus dur, c'est de se réveiller pour faire ses besoins ou alors, c'est le réveil de la police nationale à 8h. Quand tu te réveilles, ça pique."

"On met un peu de cartons en dessous, une couette, et les chiens nous réchauffent. Il fait froid, mais on y arrive un peu, quand même."

"Dehors, quand tu te réveilles, ça pique" - Bastien Copier

"Je me souviens d'une nuit compliquée, se rappelle Bastien. Je me suis réveillé et il y avait de la neige. Toutes les couettes étaient blanches et après c'était la pluie. On a du jeter les couettes parce qu'elles étaient toutes trempées."

Dix lits supplémentaires ont été mis à disposition pour ces prochaines nuits © Radio France - Lucas Valdenaire

Dix lits supplémentaires

Jean-Luc Joly, le secrétaire général de la SDAT, s'inquiète : "Plusieurs personnes dorment peut-être encore dehors. On ne le sait pas, mais je le crains. Les personnes qui n'appellent pas le 115, on peut pas les deviner."

"Ces derniers jours, on n'était pas saturés. Donc le 115 n'a pas dit "non, on ne peut pas". Mais c'était juste ! C'était limite à deux ou trois places. C'est pour ça qu'on ouvre dix places supplémentaires dans un foyer."

"Quand on voit quelqu'un dans la rue, il faut appeler le 115" - Jean-Luc Joly Copier

"Quand on voit quelqu'un dans la rue, il faut appeler le 115, rappelle Jean-Luc Joly. A priori, il y aura une solution. Et si la personne dit qu'elle n'a pas de téléphone ou qu'elle ne peut pas téléphoner, rien n'empêche de téléphoner à sa place. Le 115 est ouvert 24h sur 24."

"Le 115 est ouvert 24h sur 24", rappelle Jean-Luc Joly, secrétaire général de la SDAT © Radio France - Lucas Valdenaire

"Un petit-déjeuner, un pull, une couette"

Pour faire face à ces températures négatives, les membres de la SDAT ont ainsi décidé d'ouvrir le foyer tous les jours. Un accueil est donc possible même le dimanche, et c'est exceptionnel. Séverine est travailleur social à la SDAT de Dijon depuis huit mois. Elle prépare les repas chauds, un peu de café et discute avec les sans-abris qui ont trouvé refuge sur place. Elle confirme : le froid est au cœur de toutes les préoccupations. A leur arrivée, la plupart discutent et disent qu'ils "préféreraient être au chaud, s'ils peuvent trouver un gros pull, avoir un caleçon sous le jean, une couette. Trouver des choses basiques pour avoir moins froid. Et puis, le petit déjeuner du matin est bien accueilli. Parfois, aussi, la petite soupe de l'après-midi."

"Un temps d'échange, un peu de rigolade aussi" - Séverine, travailleur social à la SDAT de Dijon Copier

"Ce sont aussi des échanges, un peu de rigolade, un temps passé devant la télé ou autour d'une table pour manger et discuter. C'est important. Sans oublier la mission d’accompagnement du travailleur social qui va faire en sorte de les aider dans leurs démarches."

Des douches et des sanitaires sont également disponibles © Radio France - Lucas Valdenaire

Si les températures restent négatives toute cette semaine, le foyer de la SDAT ouvrira exceptionnellement une nouvelle fois dimanche prochain, le 4 mars. A Dijon, il existe un autre accueil de jour : l'ADEFO Sadi Carnot. Il est ouvert lui aussi pendant le week-end de 8h à 17h.