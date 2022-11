Plan hivernal : l'importance de la clinique mobile de Médecins du Monde à Metz

C'est un véritable cabinet médical ambulant. Deux fois par semaine, la clinique mobile de Médecins du Monde se déplace, le mercredi soir place de la Comédie et le jeudi après-midi devant la gare de Metz, pour proposer des consultations médicales gratuites. Ce jeudi, une quinzaine de personnes attend patiemment son tour pour consulter. Parmi elles, il y a Corine, un café à la main. C'est la deuxième fois qu'elle vient à la clinique mobile : "Je suis sans abri, les médecins ne prennent plus de nouveaux patients et je suis malade, sans ça on n'aurait rien pour se soigner." Comme Corine, les personnes qui viennent consulter ici sont pour la plupart des SDF, des migrants ou des personnes en situation de grande précarité pour qui la santé n'est pas une priorité. "Pour ces personnes, l'urgence c'est de se mettre à l'abri, de se nourrir, d'être au chaud. La santé, c'est au second plan", explique Catherine Onobélé , chargée de programmes pour Médecins du Monde à Metz.

Plus de la moitié des personnes qui viennent consulter ici n'ont pas de couverture sociale. Et les bénévoles aident aussi les patients qui le peuvent à ouvrir leurs droits à la sécurité sociale.

Trouver du réconfort

Les patients viennent ici pour des problèmes aigus, des pathologies chroniques, mais aussi pour avoir du réconfort explique Jean-François, médecin bénévole à la retraite : "Nous avons beaucoup de sans-abris qui vivent des situations violentes au quotidien, la faim, le froid... Venir ici, c'est aussi échanger et partager avec une équipe bienveillante, c'est important pour eux." Depuis qu'il est bénévole pour Médecins du Monde, il constate que les patients sont plus nombreux et les pathologies plus lourdes. Cette clinique mobile entre dans le cadre du plan hivernal, déclenché par la Préfecture de la Moselle, bien qu'elle soit ouverte toute l'année.

Les mercredis soirs, les bénévoles de Médecins du Monde sont accompagnés par Les Restos du Cœur et les jeudis après-midi par une équipe de l'AIEM (Association d'Information et d'Entraide Mosellane) qui peut proposer des solutions d'hébergement d'urgence. L'antenne messine de Médecins du Monde est toujours à la recherche de bénévoles, des professionnels de santé mais aussi des personnes travaillant dans le social.