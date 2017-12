Plan Hiver : le gymnase de Romagnat ouvert tout le week-end

Avec les températures négatives des derniers jours et le manque de place pour les sans-abris en hébergement d'urgence, la préfecture du Puy-De-Dôme a décidé de déclencher le niveau 2 du Plan Hiver et d'ouvrir la halle des sports de Romagnat tout le week-end.

Des dizaines de lits de camps sont installés dans le gymnase avec cinq tentes de la Croix-Rouge pour un peu plus d'intimité. Elles sont occupées par des familles, des couples et des femmes isolées. Le gymnase peut accueillir une cinquantaine de personnes exceptionnellement depuis le 1er décembre et ce jusqu'à lundi matin.

"Ca remonte le moral" Serge, à la rue depuis un an et demie

Les sans-abris peuvent se nourrir, prendre une douche et se vêtir. Ils sont accueillis par des membres du Collectif Pauvreté Précarité qui disposent d'une liste envoyée par le 115, le samu social.

Des vêtements sont aussi à disposition pour les sans-abris © Radio France - Sarah Gilmant

Le niveau 2 du Plan Hiver déclenché en urgence

La préfecture du Puy-de-Dôme a décidé de déclencher le niveau 2 du plan Hiver jeudi 30 novembre jusqu'au lundi 4 décembre à midi au vu des températures négatives et de la neige. Il permet d'augmenter les places en hébergement d'urgence, d'ouvrir l'accueil de jour pour les sans-abris tout le week-end et d'étendre les maraudes dans le centre-ville de Clermont-Ferrand jusqu'à minuit.

La préfecture compte repasser au niveau 1 du plan hiver lundi midi. La direction départementale de la cohésion sociale du Puy-De-Dôme assure que de nouvelles places en hébergement d'urgence seront créées d'ici la semaine prochaine à Clermont-Ferrand.