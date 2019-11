Plan hivernal : l'Indre revoit à la hausse son dispositif d'aide aux sans-abris

La Préfecture de l'Indre annonce que 129 places d’hébergements d'urgence - une vingtaine de plus que l'an dernier - sont disponibles dans le département cet hiver pour venir en aide aux sans-abris. De son côté, la Croix Rouge augmente aussi ses missions au profit des plus démunis.

Châteauroux, France

On le constate rapidement en mettant le nez dehors : le froid est de retour. Et ceux qui en souffrent le plus ce sont les sans-abris. Dans l'Indre comme dans les autres départements français, le plan hivernal est actif depuis le 1er novembre dernier et le restera jusqu'au 31 mars 2020. Places d'hébergements, maraudes ou distribution de repas : chez nous, le dispositif a été revu à la hausse face à "une augmentation des flux qui est continue depuis un certain nombre d'années" explique Lucile Josse, la secrétaire générale de la Préfecture de l'Indre.

Hébergements et maraudes en hausse

En conséquence, la représentante de l'Etat annonce "une augmentation de 20 à 25 places hébergements d'urgence" pour un total de "129 places dans le département dont 30 en dehors de Châteauroux répartis dans neuf abris de nuit". Lucile Josse qui affirme également que la Croix Rouge augmente son volume d'activité. Désormais le Chalet de la Croix Rouge de la place Voltaire à Châteauroux sera ouvert "cinq jours sur sept contre trois jusqu'à présent". De même, les maraudes "véhiculées" sont renforcées. Dorénavant, il y en a une chaque jour, du lundi au vendredi, grâce à la "quarantaine de bénévoles" que compte la Croix Rouge de l'Indre.

Pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, il faut appeler le samu social au 115, ou alors se rendre au point solidarité accueil en face de la Préfecture.