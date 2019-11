Plan hôpital : "On divise pour mieux régner" dit l'UNSA en Dordogne

Des journées de mobilisation sont prévues le 30 novembre et le 17 décembre. Photo d'illustration

Dordogne, France

Le gouvernement a dévoilé ce mercredi un plan d'urgence pour répondre à la crise de l'hôpital public. Le Premier ministre, Edouard Philippe et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn ont présenté une série de mesures. Parmi les mesures-phares, une prime annuelle pour certains infirmiers et aide-soignants, un renforcement du budget alloué à l'hôpital public d'1,5 milliard d'euros, et une reprise partielle de la dette des hôpitaux par l'État à hauteur de 10 milliards d'euros.

Un plan décevant pour l'UNSA

Pascale Slagmolène, déléguée UNSA à l'hôpital de Bergerac, invitée sur France Bleu Périgord ce jeudi 21 novembre "ne voit pas quelle mesure va nous permettre d'avoir plus de bras dans les services". Selon la syndicaliste, certaines de ces mesures peuvent satisfaire les directeurs d'hôpitaux mais elles ne répondent pas au malaise des soignants.

C'est être méprisant pour la province

Concernant la prime annuelle de 800 euros annoncée par le gouvernement pour 40.000 infirmiers de région parisienne, il s'agit de "diviser pour mieux régner". Pascale Slagmolène estime que le gouvernement oublie "le personnel technique et administratif d'Ile-de-France. Il oublie aussi qu'en province et en Dordogne, on n'a pas de transports en commun. Il faut payer la voiture, l'assurance, l'essence...". La syndicaliste affirme que cette prime méprise la province.

Deux journées de mobilisation prévues

L'Unsa demande "une revalorisation pour tous les métiers" et des moyens pour "rouvrir des lits en fonction des besoins". Des journées de mobilisation sont prévues le 30 novembre et le 17 décembre. Le syndicat Unsa rejoindra le cortège de manifestants pour la grande journée de mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites.